DIRETTA/ Napoli Treviso (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si comincia! (3 marzo 2024)

DIRETTA NAPOLI TREVISO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Napoli Treviso sta per cominciare, e allora noi possiamo fare una sorta di percorso storico che riguarda questa partita e la vittoria della GeVi in Coppa Italia. Napoli ha sollevato il trofeo a distanza di 18 anni: quella era la squadra di Piero Bucchi e di Lynn Greer, ma anche di Michel Morandais, Jon Stefansson, Valerio Spinelli e Ansu Sesay, che in semifinale aveva incrociato Treviso che all’epoca era ovviamente la corazzata Benetton. Allenatore di quella squadra, che ancora oggi detiene il record di vittorie in Coppa Italia, era David Blatt che avrebbe vinto lo scudetto di lì a pochi mesi; tuttavia, era presente anche Frank Vitucci.

Quest’ultimo infatti era uno degli assistenti “accreditati” di Blatt, insieme a Kestutis Kemzura che fino allo scorso gennaio ha allenato i Wolves Vilnius, venendo però esonerato dopo un calo in Eurocup che alla fine è costato la qualificazione agli ottavi. Vitucci avrebbe poi raggiunto lo status di head coach di Treviso nel 2007, sostituendo Alessandro Ramagli, ora è tornato qui e incrocia Napoli proprio a una settimana dal trionfo della GeVi in Coppa Italia. Quel che conta comunque rimane l’esito del campo, dunque mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà sul parquet del PalaBarbuto perché la palla a due di Napoli Treviso sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI TREVISO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Treviso non fa parte del pacchetto delle partite che, tre per ogni giornata del torneo, vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, siano esse in chiaro o riservate agli abbonati del satellite. Va poi ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

NAPOLI TREVISO: LA PRIMA DOPO L’IMPRESA!

Napoli Treviso, partita diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Martino Galasso e Marco Catani, si gioca alle ore 12:30 di domenica 3 marzo: nella 21^ giornata di basket Serie A1 2023-2024 la GeVi torna in campo dopo la straordinaria impresa in Coppa Italia, e avrà così l’occasione di mostrare il trofeo al pubblico del PalaBarbuto che, comunque vada oggi, sarà festante perché quanto fatto a Torino da Napoli resta incredibile, e adesso la squadra partenopea può davvero concretizzare la qualificazione ai playoff rendendo questa stagione ancora più memorabile di quanto già sia.

Treviso invece deve salvarsi, in questo momento sarebbe al sicuro e prima della sosta ha timbrato un colpo importante: la vittoria sul parquet di Trento ha permesso alla NutriBullet ha permesso di allungare il margine su Pesaro e Brindisi, Frank Vitucci può respirare ma chiaramente il lavoro è tutt’altro che finito e adesso bisogna portarlo a termine nel migliore dei modi. Aspettando che la diretta di Napoli Treviso prenda il via, proviamo a fare qualche rapida incursione nei temi principali che potrebbero emergere da questo intrigante lunch match di Serie A1 al PalaBarbuto.

DIRETTA NAPOLI TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Napoli Treviso: partita di festa per una GeVi che in Coppa Italia è partita sotto traccia ma ha saputo fare un capolavoro, battendo Brescia prima in classifica, rimontando Reggio Emilia contro cui era stata sotto per tutto il match e infine resistendo a una corazzata come Milano, che era nettamente favorita ma che è stata fatta fuori in un punto a punto finale davvero incredibile. Adesso Napoli vuole concretizzare la sua corsa ai playoff: prima della pausa aveva perso a Cremona ed è quinta in classifica in compagnia di Reggio Emilia, e chiaramente rischia qualcosa.

Treviso ai playoff non pensa proprio, e anche giustamente: come già detto la NutriBullet deve salvarsi, l’inizio di stagione è stato davvero pessimo e ha immediatamente creato una situazione difficile da gestire. Era arrivato un buon filotto di vittorie ma poi i veneti erano tornati a perdere, adesso con il blitz della Il T Quotidiano Arena Treviso ha se non altro fatto vedere di potersela giocare, gli innesti a stagione in corso stanno dando una grossa mano e al momento ci sono squadre messe peggio. La fiducia c’è, ma dovrà essere accompagnata dalle prestazioni in campo.











