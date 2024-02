Diretta/ Trento Treviso (risultato 34-50) streaming video tv: Harrison monstre! (basket A1, 11 febbraio 2024)

DIRETTA TRENTO TREVISO (RISULTATO LIVE 34-50): FINE SECONDO QUARTO

Al termine del secondo quarto della diretta di Trento Treviso, la squadra ospite si trova in vantaggio con un punteggio di 50-34. Harrison si è distinto particolarmente in questa fase del gioco, assumendo un ruolo di protagonista. Ha dimostrato grande leadership, concedendo assist facili ai compagni di squadra e segnando anche alcune triple, contribuendo con un totale di nove punti.

La partita sembra caratterizzata da difese statiche da entrambe le squadre, focalizzate maggiormente sull’aspetto offensivo. L’approccio aggressivo di Treviso ha fruttato un margine di vantaggio significativo alla fine del primo tempo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRENTO TREVISO (RISULTATO LIVE 21-17): FINE PRIMO QUARTO

Il primo quarto della diretta di Trento e Treviso si conclude con un punteggio di 20-15 a favore della squadra di casa. La prestazione di Grazulis si è rivelata determinante, soprattutto nel pitturato, dove non ha incontrato marcatori in grado di arginarlo efficacemente. Tuttavia, emerge un aspetto critico per Trento quando l’ala non è in campo, causando un periodo di quasi due minuti senza segnare.

La dipendenza da Grazulis evidenzia l’importanza del suo contributo nell’area offensiva, ma al contempo sottolinea la necessità per Trento di diversificare le opzioni offensive quando il giocatore chiave è assente o marcato più attentamente dagli avversari. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRENTO TREVISO: TORNA IL DERBY DEL NORD-EST!

Trento Treviso sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Denis Quarta e Sergio Noce: alle ore 17:30 di domenica 11 febbraio la Il T Quotidiano Arena ospita la partita valida per la 20^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Torna il derby del Nord-Est, che può essere per la Dolomiti Energia un’occasione per blindare la sua partecipazione ai playoff: dopo cinque sconfitte consecutive Trento è tornata a sorridere battendo Varese in casa, una vittoria importante contro una squadra tornata abbastanza competitiva e che era in fiducia, un successo dal quale l’Aquila deve ora costruire.

Le cose vanno invece male a Treviso, perché dopo un periodo di vittorie in serie la NutriBullet è tornata a soffrire: lunedì scorso ha perso in casa contro la Virtus Bologna pagando 39 punti di scarto, un ko pesantissimo che ha generato anche tensioni in sala stampa, con Frank Vitucci che si è scagliato contro qualche giornalista. Adesso dunque servirà riprendere subito la marcia ma non sarà semplice alla Il T Quotidiano Arena; aspettando che la diretta di Trento Treviso prenda il via, proviamo a fare qualche considerazione sui temi principali che sono legati a questa interessante partita.

DIRETTA TRENTO TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Treviso non è compresa nel pacchetto delle tre partite che, per questa 20^ giornata di basket Serie A1, sono trasmesse sui canali della nostra televisione. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TRENTO TREVISO: SITUAZIONE E CONTESTO

Sempre più vicina la diretta di Trento Treviso, nella quale scopriremo se la Dolomiti Energia sarà in grado di dare seguito alla vittoria di domenica scorsa. Vada come vada è una bella occasione per Paolo Galbiati, che può affrontare questo match ancora davanti al suo pubblico e, come già detto, blindare l’ottava posizione in classifica o eventualmente scalare ancor più la graduatoria del campionato, perché Trento è chiaramente una squadra costruita per arrivare ai playoff e mancarli sarebbe una grossa delusione anche considerando il percorso strutturale di crescita del progetto.

A proposito di progetti, quello di Treviso si è arenato: sembrava ben avviato nell’immediato ritorno in Serie A1 ma poi sono arrivate stagioni negative in cui la NutriBullet ha solo dovuto pensare a salvarsi, lo stesso sta accadendo quest’anno nonostante il grande ritorno di Frank Vitucci, reduce da un bellissimo ciclo a Brindisi ma per il momento incapace di risollevare la baracca. La partita della Il T Quotidiano Arena diventa fondamentale per Treviso, ma la verità è che da qui al termine della stagione ogni singolo match sarà una finale per i veneti.











