Diretta Reggio Emilia Napoli/ Streaming video Rai: occasione Unahotels! (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA NAPOLI: SFIDA PER LA SALVEZZA?

Reggio Emilia Napoli è in diretta dalla Unipol Arena, alle ore 20:45 di domenica 3 ottobre: il posticipo serale della 2^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022 mette a confronto due squadre che, almeno secondo le previsioni della vigilia, dovrebbero giocarsi la salvezza. La Unahotels però è scattata meglio, approfittando delle difficoltà della Fortitudo e vincendo un’importante partita in trasferta; Attilio Caja ha potuto lavorare con il gruppo fin dall’estate e potrebbe fare la differenza con la sua esperienza, anche se il mercato non si è svolto secondo i suoi ferrei dettami.

La GeVi ha riportato Napoli in Serie A1, e sa bene che il compito di salvarsi sarà estremamente complesso: in Supercoppa la squadra affidata a Stefano Sacripanti ha scaldato i motori, in campionato non si poteva attendere molto dall’esordio contro Milano ma se non altro il gruppo ha tenuto botta e costretto l’Olimpia a segnare solo 73 punti, pur in una partita controllata dall’avversaria. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Napoli; aspettando che si giochi, proviamo a fare qualche valutazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa bella sfida.

DIRETTA REGGIO EMILIA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Napoli sarà trasmessa su Rai Sport, dunque un appuntamento in chiaro per tutti e anche in mobilità su sito o app di Rai Play; abbiamo poi la grande novità della stagione che, come già detto, è il broadcaster Discovery + che fornirà tutte le gare del torneo nazionale. La visione sarà naturalmente in diretta streaming video e riservata agli abbonati; inoltre il sito ufficiale www.legabasket.it metterà a disposizione tutte le informazioni utili su questo match, come il tabellino play-by-play e il boxscore con le statistiche aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA REGGIO EMILIA NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Reggio Emilia Napoli vedremo se la Unahotels sfrutterà il calendario e la partita casalinga per portarsi a punteggio pieno in classifica: naturalmente partire 2-0 sarebbe molto importante per la Reggiana che, come ci hanno detto le ultime stagioni, ha come principale obiettivo quello della salvezza ma naturalmente vuole provare a capire se ci siano le possibilità di esplorare altri lidi, che significano correre per un posto nei playoff. Sarà molto complicato, ma l’esordio è andato bene e ora sulle ali dell’entusiasmo Caja e la sua squadra si vogliono ripetere, perché appunto nelle prime due giornate di Serie A1 il sorteggio del calendario è sicuramente stato favorevole.

Napoli deve ancora prendere confidenza con il ritorno nel massimo campionato; salvarsi sarà complicato perché non esistono squadre “materasso” che appaiano già condannate, in più alcune di quelle che lottano per lo stesso obiettivo hanno già maturato esperienza nelle ultime stagioni e dunque Sacripanti dovrà affidarsi in particolar modo ai suoi veterani, provando a stimolare un Jason Rich che alla prima con questa maglia ha chiuso con 0 punti manifestando perplessità dal punto di vista fisico. Ritrovare anche solo un barlume del giocatore che con Avellino era stato MVP di Serie A1 sarebbe davvero importante per le sorti della GeVi, che oggi proverà a strappare la prima vittoria.



