DIRETTA NAPOLI TRIESTE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Nella diretta di Napoli Trieste che finalmente sta per cominciare troviamo anche l’ex di giornata: Markel Brown in estate si è trasferito dalla GeVi all’Allianz, andando così a giocare nella terza squadra in Serie A1. Nel 2022 Brown era stato acquistato da Varese, giocando al fianco di Colbey Ross che ha ritrovato a Trieste ma anche di Tariq Owens e Giovanni De Nicolao suo compagni a Napoli l’anno scorso; 16,9 punti di media con il 39,3% dall’arco nella Varese di Matt Brase, che si era qualificata ai playoff ma poi ne era stata fatta fuori da una pesante penalizzazione. Brown a metà stagione era tornato in Italia per firmare con Napoli, con cui aveva vinto la Coppa Italia viaggiando a 13,7 punti di media.

Infine ecco Trieste, dove per l’appunto ha ritrovato Ross con cui aveva formato una coppia esplosiva sotto le Prealpi: nella vittoria dell’Allianz contro Milano è già risultato decisivo mettendo a referto 18 punti con 7/9 dal campo e 3/5 dall’arco, un giocatore che può avere una straordinaria facilità nel segnare e che sarà molto importante per la squadra giuliana. Napoli se lo ritrova di fronte all’indomani della sconfitta di Pistoia e chiaramente dovrà stare molto attenta al suo operato: la parola può immediatamente passare al parquet del PalaBarbuto perché finalmente ci siamo, la palla a due di Napoli Trieste sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Napoli Trieste, perché questa partita della seconda giornata di Serie A1 non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; tuttavia anche per questa stagione la piattaforma DAZN ha acquisito i diritti per l’intero campionato di basket e dunque l’appuntamento con il match del PalaBarbuto sarà tramite visione in diretta streaming video, mentre possiamo ricordare che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

NAPOLI TRIESTE: L’ALLIANZ VALUTA IL VOLO!

Alle ore 18:00 di domenica 6 ottobre la diretta Napoli Trieste ci farà compagnia per la seconda giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025. Si gioca un match intrigante: al PalaBarbuto Napoli fa il suo esordio casalingo nel tentativo di cancellare la falsa partenza di Pistoia, ma i riflettori oggi sono puntati sull’Allianz che, tornata in Serie A1 dopo una sola stagione, ha già fatto vedere di potersi giocare qualcosa di importante – anche se la stagione sarà molto lunga, come sempre – e davanti al suo pubblico ha timbrato un colpo enorme, battendo nientemeno che Milano in una partita in cui è sempre stata in vantaggio.

Chiaramente ora ci si attende la conferma da parte di una Trieste che sembra essere stata costruita con raziocinio e ha tanta qualità almeno nel suo quintetto titolare, vedremo però se rispondono al vero le analisi secondo cui questo campionato sia parecchio livellato, non ci sorprenderemmo nel vedere una vittoria della GeVi questo pomeriggio ma le risposte le dovrà fornire il campo con la diretta Napoli Trieste, noi per il momento proviamo a valutare altri temi principali di questa intrigate partita di stanza al PalaBarbuto.

DIRETTA NAPOLI TRIESTE: GEVI PER RIPARTIRE

Nella diretta Napoli Trieste bisogna ovviamente parlare anche della GeVi, che ha iniziato la sua stagione con parecchie aspettative: lo scorso anno Napoli è riuscita a cambiare passo dopo due difficili salvezze, ha disputato un campionato quasi interamente in zona playoff e alla fine, anche se la post season non è arrivata, le sensazioni sono state più che buone anche perché, particolare decisamente importante, a febbraio Igor Milicic e i suoi ragazzi si sono tolti l’enorme soddisfazione di vincere la Coppa Italia, riportandola in città a 18 anni dalla grande impresa che era stata firmata dalla Carpisa di Piero Bucchi.

Oggi Napoli è una squadra che va a caccia di certezze: l’esordio ci ha detto che ancora una volta, come succedeva già l’anno scorso, l’approccio alle partite non è dei più positivi e non sempre è sufficiente aumentare i giri del motore nel secondo tempo, non è bastato a Pistoia perché la Estra, partita con tanti interrogativi, ha sfruttato le individualità per andare a prendersi la vittoria. Nella diretta Napoli Trieste allora la GeVi è chiamata a fornire risposte incoraggianti, non tanto per una classifica ancora del tutto aleatoria ma per capire davvero come possa interpretare un campionato che non è troppo disposto a fare sconti.