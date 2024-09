DIRETTA PISTOIA NAPOLI: SALVEZZA O PLAYOFF?

Siamo pronti a vivere la diretta Pistoia Napoli, intrigante partita che al PalaCarrara si gioca alle ore 19:00 di domenica 29 settembre per la prima giornata di basket Serie A1 2024-2025. Tornano dunque in campo due squadre che lo scorso anno si sono rivelate grandi sorprese: la Estra, costruita con budget risicato e la salvezza come unico pensiero, ha incredibilmente raggiunto i playoff da sesta della classe, è stata eliminata subito da Brescia ma intanto ha fatto vedere che con idee oculate e tanta umiltà si possano raggiungere risultati fuori dagli schemi, ora naturalmente ripetersi sarà tutt’altro che semplice perché alcune certezze non ci sono più.

Napoli ha fatto anche meglio: reduce da due salvezze sul filo di lana, la GeVi è stata in zona playoff per quasi tutto il campionato e alla fine la post season non l’ha giocata, ma intanto a febbraio ha messo in bacheca la Coppa Italia con un percorso straordinario, battendo Milano in finale e tornando a festeggiare un trofeo dopo 18 anni, degna erede della Carpisa che fu. Anche su queste premesse la diretta Pistoia Napoli è pronta a farci compagnia ma quest’anno lo scenario potrebbe essere diverso, vedremo dunque cosa ci dirà il parquet del PalaCarrara tra qualche ora…

COME VEDERE LA DIRETTA PISTOIA NAPOLI IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà modo di assistere alla diretta tv di Pistoia Napoli che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna specificare che l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 è stata affidata a DAZN anche per questa stagione. Gli abbonati alla piattaforma potranno dunque seguire la partita in questione con il consueto servizio di diretta streaming video, mentre per le informazioni utili sul match, come tabellino play-by-play e boxscore, potranno affidarsi al sito ufficiale www.legabasket.it.

DIRETTA PISTOIA NAPOLI: TOSCANI SOTTO ESAME

A essere sotto esame nella diretta Pistoia Napoli sono soprattutto i toscani: un po’ perché Pistoia gioca in casa e dunque può godere del fattore pubblico, un po’ perché in estate certe decisioni sono state contestate dalla parte più calda della tifoseria. Una su tutte, quella di far fuori Nicola Brienza: artefice della splendida promozione e della corsa verso il primo turno dei playoff, il giovane allenatore è stato allontanato – si dice – al termine di un colloquio durato una manciata di minuti, nel quale si è immediatamente capito come la società evidentemente non avesse ventilato l’ipotesi di confermarlo sulla panchina della Estra.

l suo posto, e questo potrebbe essere l’altro punto di contesa, è arrivato Dante Calabria: lo conosciamo bene per essere stato protagonista sui nostri parquet e anche con la nazionale italiana, ma come allenatore l’esperienza è ancora scarsa. Certo da qualche parte bisognerà pur cominciare e Calabria comunque non è un novellino nemmeno alla voce tecnico, ma la Serie A1 in Italia può essere un salto nel buio soprattutto in una piazza che magari non sogna i grandi titoli, ma dopo la scorsa stagione vuole naturalmente confermarsi. Vedremo allora come andrà l’esordio della nuova Estra nella diretta Pistoia Napoli, che tra poco si gioca.