DIRETTA NAPOLI VENEZIA/ Video streaming tv: la parola a Igor Milicic (basket, oggi 30 marzo 2024)

DIRETTA NAPOLI VENEZIA: PARLA MILICIC

In attesa della diretta di Napoli Venezia, possiamo fare un passo indietro alla scorsa giornata di campionato per rileggere le dichiarazioni di coach Igor Milicic dopo la sconfitta di misura della sua GeVi Napoli al Forum contro l’Olimpia Milano: “Congratulazioni a Milano per la vittoria e per le ultime gare in EuroLeague, stanno giocando un grande basket. Per quanto riguarda questa partita, abbiamo controllato la gara portandola dove volevamo. Alcuni dettagli ci sono costati, soprattutto a rimbalzo difensivo. Li abbiamo controllati nel secondo quarto e in parte nel terzo periodo ma alla fine ci hanno fatto male”.

Lottare punto a punto con Milano è motivo di soddisfazione, anche se naturalmente resta il rimpianto per la sconfitta: “Siamo arrivati in fondo a giocarci la vittoria contro Milano, penso che i miei giocatori meritino crediti per aver lottato e ringraziare i nostri tifosi che sono venuti a sostenerci in un momento duro per noi. Ora dobbiamo dimenticare questa sconfitta, cambiare pagina e concentrarci sulle prossime sei giornate”. Napoli infatti ha ancora obiettivi ambiziosi per il finale di stagione, aveva ribadito Milicic: “Vogliamo finire alla grande, non ci arrendiamo e metteremo tutto per portare Napoli ad un altro traguardo importante in questa stagione”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NAPOLI VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Venezia non sarà garantita tramite una trasmissione che possiamo definire “tradizionale”. Va tuttavia ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A sono fornite dalla piattaforma DAZN, di conseguenza sarà disponibile la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

LA PRESENTAZIONE

Napoli Venezia, in diretta naturalmente presso la Fruit Village Arena PalaBarbuto del capoluogo partenopeo, si giocherà per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A di basket edizione 2023-2024, il decimo turno del girone di ritorno, con palla a due alle ore 19.00 di questa sera, sabato 30 marzo 2024. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Napoli Venezia offrirà uno spettacolo di alto livello: la Generazione Vincente Napoli Basket ha vinto la Coppa Italia e adesso vuole coronare la propria stagione con la qualificazione per i playoff e con 24 punti è in piena corsa pure per questo obiettivo.

Dall’altra parte la Umana Reyer Venezia con 32 punti è nel quartetto di testa in classifica e potrebbe bastare questo dato per indicare il valore dei lagunari, che naturalmente puntano a confermare almeno a una posizione tra le prime quattro nella classifica finale, che garantirebbe il fattore campo ai quarti dei playoff, ma con legittime ambizioni di salire ancora più in alto – la seconda avrebbe il fattore campo anche in semifinale, la prima ovviamente sempre. Oggi le ambizioni di una squadra si rafforzeranno, mentre una dovrà giocoforza rallentare: che cosa ci dirà la diretta di Napoli Venezia?

DIRETTA NAPOLI VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Napoli Venezia, dobbiamo evidenziare che la scorsa giornata ha segnato una doppia battuta d’arresto, quindi è comune l’obiettivo di tornare alla vittoria. La Generazione Vincente Napoli Basket ha comunque messo i brividi all’Olimpia Milano perdendo per 86-84 al Forum di Assago, sfiorando quindi il bis dell’impresa già riuscita in Coppa Italia. Stavolta il verdetto è stato negativo, ma Napoli comunque ha avuto conferma della sua competitività, anche grazie al terzetto Pullen-Ennis-Zubcic, che sono stati autori della bellezza di 57 punti in tre.

A prima vista, la domenica fu identica per la Umana Reyer Venezia, che a sua volta perse di due lunghezze in trasferta, anche se lo scivolone per 92-90 a Cremona sicuramente ha fatto più male ai lagunari, che teoricamente erano superiori ai loro avversari di giornata ed effettivamente lo erano anche stati per 30 minuti, prima del doloroso crollo nell’ultimo quarto con 33 punti subiti, tanto che la difesa ha così vanificato una prestazione invece molto positiva per l’attacco veneto. Questa sera chi riuscirà a tornare alla vittoria? Ce lo dirà la diretta di Napoli Venezia…











