DIRETTA FIORENTINA NAPOLI, TESTA A TESTA

Uno dei classici della Serie A questa diretta di Fiorentina Napoli, molto interessante soprattutto per noi amanti della storia perché in questa rubrica potremmo tornare indietro e vedere qualche episodio che ha fatto la storia del nostro campionato. Cominciamo con il dire che le due compagini si sono affrontate solamente in Serie A, per un totale di 125 partite. Nonostante sia lecito aspettarsi che i partenopei guidino questa speciale classifica, in realtà è la Viola ad aver trionfato più volte con 47 vittorie, mentre il Napoli invece è fermo a 41.

Le 37 partite che sono rimaste fuori invece sono finite in parità, quindi questo ci porta a dire che sostanzialmente c’è molto equilibrio in questa rivalità sull’asse Napoli Firenze. L’ultima partita al Franchi è terminata su un rotondo 2-2, in quell’occasione segnarono Beltran e anche Politano con una doppietta. Invece al Maradona la Viola vinse 3-1. Ci si aspetta anche oggi un pareggio? Cerchiamo di scoprirlo insieme nel prossimo aggiornamento della diretta di Fiorentina Napoli, il match continua ad a essere approfondito con le statistiche. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FIORENTINA NAPOLI, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Fiorentina Napoli sarà disponibile sabato 4 gennaio alle ore 18 su DAZN, che detiene per questa stagione i diritti di trasmissione della Serie A Enilive. Gli appassionati potranno seguire il match in streaming tramite l’app ufficiale su smartphone, tablet o Smart TV.

SFIDA CHAMPIONS

Con le altre big impegnate a Riad nella Supercoppa Italiana Fiorentina e Napoli si sfidano sabato 4 gennaio alle ore 18 per la diretta Fiorentina Napoli. Il 2025 delle due squadre si apre con quello è, insieme al derby di Roma, il big match di giornata. Il Napoli infatti comanda insieme all’Atalanta la classifica di questa Serie A a quota 41 punti. L’arrivo di Antonio Conte ha riportato i partenopei ai vertici dopo la difficile stagione 2023/24, ed ora la squadra di Aurelio De Laurentiis punta a bissare lo Scudetto ottenuto con Luciano Spalletti.

La Fiorentina invece, sotto la guida di Raffaele Palladino, sta vivendo una delle sue stagioni migliori di sempre. I gigliati sono a ridosso della zona Champions a quota 32 punti, ma con una partita da recuperare, quella contro l’Inter interrotta a causa del malore di Edoardo Bove. I viola sono poi reduci da un pareggio al cardiopalma allo Juventus Stadium, arrivato con il gol all’87’ di Sottil. La Fiorentina non vince inoltre contro il Napoli in casa sua dal lontano 29 aprile 2018, quando la Fiorentina di Stefano Pioli rovinò i sogni Scudetto del Napoli di Maurizio Sarri con un secco 3-0.

FIORENTINA NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per il Napoli disponibili tutti i titolari, quindi Antonio Conte si potrebbe affidare al suo consolidato 4-3-3, con Meret in porta e una difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. A centrocampo, Anguissa, Lobotka e McTominay, dietro il tridente composto da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

La Fiorentina di Palladino risponde con un 4-2-3-1: De Gea sarà il portiere, con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens in difesa. Adli e Cataldi agiranno a centrocampo, mentre Colpani, Gudmundsson e Sottil supporteranno l’unica punta Kean, secondo nella classifica marcatori a quota 11 reti.

DIRETTA FIORENTINA NAPOLI, LE QUOTE

Per la diretta Fiorentina Napoli i partenopei sono favoriti, seppur di poco. La squadra di Conte ha infatti una quota vittoria a 2.40, mentre il successo della Fiorentina è quotato a 3.00. Il pareggio è invece offerto a 3.30. Da considerare anche l’Over 2.5, quotato 2.00, vista la propensione offensiva di entrambe le formazioni.