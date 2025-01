DIRETTA VERONA UDINESE (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Verona Udinese? In questa rubrica cercheremo come nostro solito di capire chi potrebbe avere il favore del pronostico guardando i dati raccolti in questa prima metà di stagione, vediamoli insieme: iniziamo dal Verona, squadra che da quando è passata alla difesa a tre ha subito lo 0,3 in meno rispetto ai gol subiti con la difesa a quattro che erano invece 1,6. Coppola si è reso davvero protagonista della fase difensiva segnando addirittura un gol, ma oltre la rete possiamo contare 1,5 interventi decisivi a partita con la sua presenza in campo. L’Udinese invece sta facendo un ottimo lavoro con Lucca, diventato ormai il faro dell’attacco friulano con 1,2 xG di media con la sua presenza in campo e anche gli xA che salgono a 1,1.

Quello che scende invece per i bianconeri è il dato sul possesso palla che sta passando dal 47% di media al 44% nelle ultime cinque partite. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Verona Udinese, finalmente possiamo immergerci sul campo del Bentegodi con il commento live. VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr. A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Belahyane, Lambourde, Lazovic, Livramento, Okou, Kastanos, Dani Silva, Magnani, Alidou, Mosquera, Cisse. Allenatore: Paolo Zanetti. UDINESE (3-5-2): Sava; Solet, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Sanchez, Atta, Bravo, Ebosse, Kabasele, Ekkelenkamp, Zemura, Modesto, Tourè, Pizarro. Allenatore: Kosta Runjaić. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VERONA UDINESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Verona Udinese sarà trasmessa sabato 4 gennaio su DAZN alle ore 20:45. Gli spettatori potranno godere del match tramite la piattaforma su dispositivi mobili o Smart TV.

CHE GIRONE D’ANDATA!

Il nuovo anno per Verone e Udinese inizierà sabato 4 gennaio alle ore 20:45, quando nell’anticipo serale andrà in onda la diretta Verona Udinese. Il Verona di Paolo Zanetti ospita al Bentegodi la straordinaria Udinese di Kosta Runjaic, protagonista di una straordinaria prima metà di stagione. I bianconeri infatti sono ad oggi i primi “degli altri”, noni in classifica dietro le big: Atalanta, Napoli, Inter, Lazio, Fiorentina, Juventus, Bologna e Milan. Una grande dimostrazione da parte del tecnico tedesco, arrivato in sordina quest’estate dal Legia Varsavia e candidato ora ad essere una delle soprese di questa stagione. I friulani sono reduci da una vittoria a Firenze sulla Fiorentina di Palladino e da un complicato pareggio contro l’ostico Toro di Vanoli. Ma la nota più lieta di queste ultime partite è il ritrovato Thauvin, per la prima volta protagonista in maglia bianconera, oltre all’ormai solito Lucca, 3 gol nelle ultime cinque.

Il Verona è invece in una situazione decisamente più complicata. Per gli uomini di Paolo Zanetti infatti è arrivata una sola vittoria nelle ultime sei, dove peraltro gli scaligieri hanno segnato appena due reti se escludiamo la vittoria contro il Parma. Il Verona è ora pericolosamente sulla graticola, ad un passo dalla zona retrocessione, ed ha bisogno di un grande inizio di 2025 per cavarsi fuori dai guai.

VERONA UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Verona, schierato con un 3-4-1-2, vedrà Montipò in porta, con Dawidowicz, Coppola e Ghilardi a formare la difesa. A centrocampo, Tchatchoua, Duda, Belahyane e Lazovic, con Suslov a supporto delle punte Sarr e Tengstedt.

L’Udinese di Runjaic, invece, adotterà un 3-5-2 con Sava tra i pali, protetto dalla difesa composta da Kristensen, Bijol e Touré. In mezzo al campo Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, con Ehizibue e Zemura sulle fasce, mentre la coppia formata da Thauvin e Lucca guiderà l’attacco.

DIRETTA VERONA UDINESE, LE QUOTE

Per la diretta Verona Udinese i bookmakers non si sbilanciano e si prospetta una sfida equilibratissima. L’Udinese è leggermente favorita con una vittoria quotata a 2.50; ma il Verona, forte del fattore campo, è quotato tra 2.85 e 3.00. Il pareggio è offerto a 3.00. Da tenere d’occhio la quota No Gol, proposta a 1.95.