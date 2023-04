DIRETTA NAPOLI VERONA/ Video streaming tv: nella storia c’è un po’ tutto

DIRETTA NAPOLI VERONA: TESTA A TESTA

Poco tempo all’inizio della diretta Napoli Hellas Verona valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A. Prima di tuffarci nelle emozioni della sfida andiamo a vedere i precedenti recenti tra le due squadre: allo stadio “San Paolo”, oggi “Maradona” sono sedici gli incroci tra campani e scaligeri prendendo come prima volta il 21 gennaio 1990, quando i partenopei si imposero 2-0 mentre per trovare il primo pareggio bisogna arrivare al 16 gennaio 1999, gara terminata senza reti.

Probabili formazioni Napoli Verona/ Quote: vari dubbi per Spalletti (Serie A)

In nessuna occasione, invece, l’Hellas Verona è riuscito a passare sul terreno di gioco dei campani. La gara con più reti è quella del 26 ottobre 2014: un roboante 6-2 con la doppietta di Hamsik, la tripletta di Higuain e il sigillo di Callejon. Per gli ospiti gol di Hallfredsson e Nico Lopez. L’ultima sfida in ordine di tempo, infine, è datata 7 novembre 2021: 1-1 grazie alle marcature di Simeone e Di Lorenzo. (Giulio Halasz)

Probabili formazioni Napoli Verona/ Diretta tv: Raspadori come centravanti (Serie A)

NAPOLI VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Verona sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

FACILE MA…

Napoli Verona, in diretta naturalmente dallo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo, si giocherà per la trentesima giornata di Serie A con fischio d’inizio alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 15 aprile 2023. Verso la diretta di Napoli Verona, fatalmente per i padroni di casa il rischio sarà quello di pensare già alla Champions League e alla rimonta da tentare martedì sera dopo la sconfitta di mercoledì a San Siro contro il Milan. In fondo per lo scudetto è solo questione di tempo, ma sarebbe comunque importante vincere, per evitare un ulteriore calo dal punto di vista innanzitutto psicologico per la banda di Luciano Spalletti.

Video/ Verona Sassuolo (2-1) gol e highlights: Gaich completa la rimonta

Dall’altra parte ci sarà però un Verona affamato, perché l’Hellas di mister Marco Zaffaroni ha rilanciato le proprie speranze di salvezza vincendo sabato scorso contro il Sassuolo e adesso si gioca questa sfida apparentemente impossibile con lo spirito di chi ha tutto da guadagnare: un punto sarebbe utile per il morale, un colpaccio potrebbe essere la svolta per l’intera stagione gialloblù. Insomma, bisognerà prestare attenzione a una partita meno scontata di quanto potrebbe sembrare sulla carta: che cosa ci dirà la diretta di Napoli Verona?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta di Napoli Verona. Luciano Spalletti in questo periodo è anche sfortunato, nel suo 4-3-3 giocheranno Meret in porta e davanti a lui Di Lorenzo (ma occhio a Bereszynski), i due centrali Kim (squalificato in Champions) e Juan Jesus, più Mario Rui oppure Olivera, sempre in ballottaggio a sinistra. Zambo Anguissa, a sua volta squalificato martedì, è la certezza a centrocampo, dove per il resto Demme ed Elmas insidiano Lobotka e Zielinski. Infine in attacco ecco Politano a destra e Raspadori centravanti, con Kvaratskhelia a rischio turnover che potrebbe lasciare spazio a Lozano sulla fascia sinistra.

Molti meno calcoli per il Verona, che tuttavia deve fare a meno degli squalificati Miguel Veloso e Magnani, quindi nel modulo 3-4-2-1 ecco Dawidowicz, Hien e Ceccherini nella difesa a tre davanti al portiere Montipò; Faraoni sarà l’esterno destro e nel cuore della mediana giocheranno Duda e Tameze, mentre a sinistra potrebbe esserci un ballottaggio fra Doig e Depaoli. Infine, il reparto offensivo scaligero dovrebbe prevedere uno tra Ngonge e Lasagna sulla trequarti al fianco di Verdi, alle spalle della prima punta Djuric.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Napoli Verona in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono chiaramente favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 1,50, mentre poi si sale già a quota 4,25 in caso di segno X per il pareggio e fino a 7,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse essere invece il Verona a vincere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA