Diretta Napoli Verona/ Streaming video tv: si gioca per la salvezza! (basket A1)

DIRETTA NAPOLI VERONA: INTRECCIO INTRIGANTE!

Napoli Verona, che è in diretta dal PalaBarbuto, si gioca alle ore 20:00 di lunedì 26 dicembre: le due squadre si affrontano nella 12^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023, ed è una partita che strizza l’occhio alla corsa per la salvezza. In questo momento specifico fa meglio Napoli, ma siamo ai dettagli: la GeVi ha infatti 8 punti in classifica contro i 6 della Tezenis, ma è chiaro che entrambe sono coinvolte nella lotta per non retrocedere e la squadra campana nell’ultimo turno ha perso male a Sassari, non riuscendo nemmeno a raggiungere i 70 punti e dunque facendo un passo indietro.

La Scaligera è caduta in casa contro Pesaro, una sconfitta che tutto sommato ci può stare visto che la Vuelle gioca decisamente per altri obiettivi; nella stagione da neopromossa Verona ha già mostrato buone cose, ha comunque vinto tre partite ed è riuscita a oggi a tenersi alle spalle Reggio Emilia, cosa che chiaramente può essere importante anche dal punto di vista psicologico. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Napoli Verona, in queste poche ore che ci separano dalla palla a due proviamo a valutare alcuni dei temi principali che emergeranno dalla serata del PalaBarbuto.

DIRETTA NAPOLI VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Verona non sarà trasmessa, non essendo una delle partite che per questa 12^ giornata di campionato sono state selezionate nel pacchetto. L’alternativa però esiste e la conosciamo, infatti tutte le partite della Serie A1 di basket sono garantite dal portale Eleven Sports: qui la visione sarà in diretta streaming video e potrete scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento che è disponibile on demand. Ricordiamo infine che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA NAPOLI VERONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Napoli Verona è chiaramente anche un incrocio tra Sud e Nord, un’eterna rivalità che nello sport ha sempre avuto cittadinanza (pur non mantenendo sempre toni civili). La GeVi ha imparato dalla passata stagione, o così sta dimostrando: nel suo ritorno in Serie A1 ha centrato una salvezza molto complicata ma l’importante è averla ottenuta, adesso Napoli sta iniziando a mettere fieno in cascina e le quattro vittorie arrivate fino a qui sono un buon indicatore di quello che la squadra allenata da Maurizio Buscaglia – certamente un valore aggiunto in panchina – può fare.

Verona come già detto nelle settimane precedenti ha dovuto fare i conti con l’addio di Wayne Selden, e naturalmente con il fatto di non essere nel massimo campionato da vent’anni; tutto sommato ha retto l’onda d’urto perché, al netto delle ambizioni della società, non era certamente scontato che vincesse tre partite (come ha fatto) e fosse in una posizione che nel finale del girone di andata le garantirebbe la salvezza. La corsa però sarà lunga per entrambe, e con tante rivali agguerrite come ci sta dicendo la classifica di Serie A1; anche per questo la diretta di Napoli Verona porterà in dote punti importanti…











