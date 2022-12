Diretta Sassari Napoli/ Streaming video tv: a un bivio, Serie A basket

Sassari Napoli, diretta dagli arbitri Rossi, Galasso e Marziali, sarà l’anticipo che alle ore 20.30 di questa sera, sabato 17 dicembre 2022, aprirà naturalmente al PalaSerradimigni della città sarda il programma della undicesima giornata della Serie A di basket. Partita tra due realtà di spicco della pallacanestro nell’Italia meridionale, la diretta di Sassari Napoli si annuncia però decisamente intrigante anche per le dinamiche della classifica del campionato italiano, per capire chi può avvicinare i playoff e chi invece dovrà guardarsi alle spalle.

La classifica di Serie A ci dice infatti che Sassari e Napoli sono appaiate a quota 8 punti, per entrambe l’obiettivo è naturalmente quello di entrare fra le migliori otto che alla fine dell’andata giocheranno la Final Eight di Coppa Italia (dista solo due punti in questo momento), mettendosi in una posizione buona anche in ottica playoff al termine della stagione regolare. Chi vince potrà fare questi ragionamenti, ma attenzione perché chi perde potrebbe essere costretto a guardarsi alle spalle con una certa preoccupazione in ottica salvezza. Quindi è una partita che potrebbe valere la svolta: siamo a un bivio, che cosa ci dirà la diretta di Sassari Napoli?

DIRETTA SASSARI NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Napoli sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere a questa partita selezionando il canale 211 del loro decoder. L’alternativa, come ormai ben sappiamo, è rappresentata dalla piattaforma Eleven Sports che da questa stagione fornisce tutti i match del campionato di Serie A: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video di Sassari Napoli e potrete decidere se abbonarvi al servizio o acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, potrete consultare informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SASSARI NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Sassari Napoli, siamo partiti naturalmente dai dati di due classifiche finora identiche. Questa è una brutta notizia per la Dinamo Sassari, che sulla carta avrebbe certamente ambizioni maggiori rispetto ai partenopei. Dobbiamo comunque segnalare che settimana scorsa il Banco di Sardegna Sassari è riuscito a vincere sul difficile campo di Tortona, se oggi arrivasse un altro successo potrebbe davvero essere la svolta, magari affidandosi al fattore campo dal momento che la Dinamo in casa è 3-2, quindi oltre il 50% di vittorie.

Anche la GeVi Napoli arriva da una preziosissima vittoria, quella ottenuta sette giorni fa contro Trento. Ci sono quindi quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione per i partenopei di coach Buscaglia, che però in trasferta hanno vinto finora solamente una partita su cinque e di conseguenza partiranno sfavoriti questa sera in Sardegna in questa sfida "bivio". Di certo la posta in palio sarà intrigante, la diretta di Sassari Napoli ci saprà sorprendere?











