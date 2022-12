Diretta Verona Pesaro/ Streaming video tv: c’è aria di storia al Forum! (basket A1)

DIRETTA VERONA PESARO: UNA BELLA SFIDA!

Verona Pesaro viene diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Gabriele Bettini e Marco Catani: alle ore 19:30 l’AGSM Forum ospita la partita valida per la 11^ giornata di basket Serie A1 2022-2023. È un match intrigante, tra due squadre reduci da vittorie: Verona ha fatto il colpo grosso sul parquet di Treviso, vincendo un derby tiratissimo che in questo momento ha anche valore doppio, considerando che si trattava di una sfida diretta per la salvezza che dunque ha lanciato la Scaligera rispetto alla rivale, migliorando la situazione in classifica e rischiarando leggermente il cielo sopra la città gialloblu.

Pesaro invece ha battuto Varese, e lo ha fatto in rimonta: sappiamo quanto la Openjobmetis sia tosta da affrontare e anche qui potremmo parlare di un confronto diretto, visto che la Vuelle si sta giocando un posto nella Final Eight di Coppa Italia come Varese, e poi ci sarà eventualmente anche lo scontro per entrare nei playoff. Considerate le premesse possiamo allora dire che la diretta di Verona Pesaro sarà particolarmente stuzzicante; aspettando che la partita prenda il via proviamo a fare qualche analisi ragionata sui temi principali che emergeranno dalla serata dell’AGSM Forum.

DIRETTA VERONA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Pesaro viene trasmessa su Eurosport 2, dunque potrà essere seguita dagli abbonati alla televisione satellitare (il canale è al numero 211 del loro decoder); inoltre sappiamo bene che da questa stagione tutti i match della Serie A1 di basket sono appannaggio del portale Eleven Sports. Sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand; noi possiamo anche ricordare, infine, che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VERONA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

La presentazione della diretta di Verona Pesaro deve ovviamente tenere conto del fatto che possiamo parlare di un incrocio storico: certamente la Vuelle ha una tradizione più acclarata avendo anche vinto due scudetti, ma la Scaligera degli anni Novanta era realmente una grande squadra nel nostro basket e si faceva onore anche in Europa. Due piazze gloriose, che poi hanno affrontato parecchi problemi anche di natura economica; se Pesaro ha impiegato meno tempo per tornare all’apice, vivendo però stagioni complesse sul piano dei risultati sportivi, Verona ha trascorso vent’anni lontana dalla Serie A1 ma poi ha finalmente centrato la promozione.

Adesso la Vuelle è più avanti nel progetto, avendo già raggiunto una finale di Coppa Italia e la qualificazione ai playoff; tutto da scoprire per Verona che si è trovata immediatamente a lottare per la permanenza nel massimo campionato, ha perso praticamente subito il giocatore di riferimento ma con grande orgoglio e anche qualità ha saputo mettere in cascina vittorie importanti per perseguire l’obiettivo. Attenzione allora a quello che succederà sul parquet dell’AGSM Forum, Pesaro è favorita ma non deve per nulla sottovalutare una Scaligera che ha già mostrato di potersela giocare con tutti.











