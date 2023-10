DIRETTA/ Napoli Virtus Bologna (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due (basket A1 29 ottobre 2023)

DIRETTA NAPOLI VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci al via della diretta di Napoli Virtus Bologna. L’ultima grande Napoli è stata quella di Piero Bucchi, e precisamente del biennio 2005-2007: subito dopo è arrivata la sparizione, le altre società che sono susseguite, ma in quelle due stagioni la piazza partenopea ha davvero sognato. Nel 2006 Bucchi ha vinto la Coppa Italia, conducendo Napoli a una regular season da 23-11 e quarto posto in classifica; 3-0 a Udine con un +20 e un +19 nella serie, poi la straordinaria e iconica semifinale contro la Fortitudo Bologna chiusa sul 3-2 in favore dell’Aquila biancoblu, con un’intera città che ha accarezzato un sogno fino all’ultimo.

Nella stagione seguente Napoli ha terminato con 19 vittorie e 15 sconfitte, in quinta posizione; ancora playoff ma stavolta senza fattore campo, in più incrocio con una Roma molto competitiva che infatti si era presa un 3-0 netto. Da lì in avanti Napoli ha dovuto penare e procedere a tentoni, ma ora finalmente potrebbe essere tornata grande; se sarà così lo scopriremo, adesso noi mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà sul parquet del PalaBarbuto perché ci siamo davvero, la palla a due di Napoli Virtus Bologna sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NAPOLI VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Virtus Bologna sarà garantita da Eurosport, dunque appuntamento riservato agli abbonati della televisione satellitare che potranno selezionare il canale 211 del loro decoder. La maniera alternativa per assistere al match in questione sarà quella di aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che ha acquisito i diritti per fornire l’intera programmazione del torneo di basket, per una visione in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

NAPOLI VIRTUS BOLOGNA: SFIDA AL VERTICE!

Napoli Virtus Bologna, partita diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Denis Quarta e Gianluca Capotorto, va in scena alle ore 20:30 di domenica 29 ottobre: presso il PalaBarbuto, per la quinta giornata di basket Serie A1 2023-2024, avremo una sfida che sorprendentemente riguarda le primissime posizioni della classifica. Sorpresa ovviamente per Napoli, che dopo aver timbrato due salvezze non senza affanni si sta rivelando grande: la GeVi infatti ha tre vittorie e una sconfitta, nell’ultimo turno ha rifilato 19 punti a Brindisi e adesso può davvero cominciare a sognare i playoff.

La Virtus Bologna fino a questo momento è stata perfetta: non era scontato considerando il terremoto estivo portato dall’addio a Sergio Scariolo, ma la Segafredo è comunque una corazzata che in questa stagione sta provando a svoltare anche in Eurolega. Intanto, ha dominato contro Sassari e dunque comanda la classifica di Serie A1; aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Napoli Virtus Bologna possiamo fare qualche considerazione sulle tematiche che potrebbero emergere dall’intrigante serata del PalaBarbuto.

DIRETTA NAPOLI VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

È dunque una sorpresa che Napoli Virtus Bologna valga addirittura la vetta della Serie A1: la GeVi ha stupito tutti all’avvio del campionato, ricordiamo che ha già battuto Milano e dunque può dire di aver incasellato una vittoria contro una delle due corazzate di questo torneo. L’altra è appunto la Segafredo, che questa sera fa visita al PalaBarbuto: un’altra bella prova per una Napoli che chiaramente non può ancora dire di correre per i playoff, ma certamente dopo tre vittorie in quattro partite sa di poter spostare l’asticella un po’ più in alto, almeno idealmente e aspettando il corso degli eventi.

La Virtus Bologna come già detto lotta per arrivare in forma totale in primavera, quando si decideranno le cose: quest'anno le V nere sono partite molto bene anche in Eurolega e forse l'obiettivo principale rimane quello di centrare i playoff in ambito internazionale, ma è evidente che due finali consecutive perse contro Milano impongano alla Virtus Bologna di tenere in grande considerazione anche il campionato, perché vincere uno scudetto non è affatto indifferente per una piazza costantemente affamata di titoli, e una società che parte sempre per provare a vincere tutto. Vedremo tra poco cosa succederà sul parquet del PalaBarbuto…











