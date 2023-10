Diretta/ Virtus Bologna Sassari (risultato 45-35) streaming: V Nere frizzanti (basket A1, 22 ottobre 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SASSARI (RISULTATO 45-35): V NERE FRIZZANTI

Virtus Bologna e Sassari arrivano a metà gara con i felsinei che possono vantare un vantaggio a due cifre, 45-35 il risultato in favore dei padroni di casa che hanno decisamente cambiato passo nel secondo quarto. I sardi avevano chiuso avanti di misura il primo quarto ma Bologna è passata dal 27-28 al 42-33, con una tripla di Cordinier che ha portato a +10 gli emiliani e la Dinamo che ha visto esaurirsi la buona vena offensiva del primo parziale di gara. (agg. di Fabio Belli)

EQUILIBRIO INIZIALE

Virtus Bologna Sassari parte con la Dinamo che si prende un minimo vantaggio alla fine del primo quarto, 18-20 il risultato alla fine del primo parziale con i felsinei che hanno pagato qualche sbavatura di troppo in difesa, soprattutto nel finale di parziale chiuso con un 1-8 in favore di Sassari dopo che la Virtus, grazie a tre triple di Smith, si era portata a condurre sul 17-12. (agg. di Fabio Belli)

PALLA A DUE!

Siamo finalmente arrivati alla diretta di Virtus Bologna Sassari. Come detto, c’è stato un tempo in cui queste due squadre hanno fatto parte delle quattro sorelle (Milano e Venezia le altre), quattro corazzate che si staccavano dal resto del gruppo di Serie A1. Tuttavia questo periodo è durato davvero troppo poco: il Covid ci ha messo del suo, perché si arrivava da una stagione in cui la Reyer aveva vinto il tricolore in una straordinaria serie finale contro il Banco di Sardegna, all’epoca la Virtus Bologna non si era qualificata per i playoff ma, vincendo la Champions League, aveva iniziato a porre qualche base interessante. All’epoca dell’interruzione per il lockdown, la Virtus Bologna comandava la classifica di Serie A1 con Sassari in seconda posizione.

Sarebbe potuta essere una finale scudetto e non lo sapremo mai, l’anno seguente Segafredo terza e Dinamo quinta ma i sardi erano stati eliminati da Venezia in gara-5, mentre come noto la Virtus Bologna di Sasha Djordjevic aveva vinto lo scudetto. Adesso le cose sono cambiate, peccato per una rivalità tra due filosofie anche abbastanza simili che purtroppo non si è mai davvero incendiata; ciò non toglie che potrebbe ancora succedere e che comunque questa sera al PalaDozza potremo assistere a un potenziale big match. A tale proposito mettiamoci comodi e lasciamo la parola ai giocatori che stanno per calcare il parquet, finalmente la palla a due di Virtus Bologna Sassari sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SASSARI: V NERE PERFETTE!

Virtus Bologna Sassari, partita diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Valerio Grigioni e Daniele Valleriani, si gioca alle ore 20:00 di domenica 22 ottobre presso il PalaDozza: nella quarta giornata del campionato di basket Serie A1 2023-2024 abbiamo una grande sfida sulla carta, una classica che nelle stagioni recenti era diventata un big match per lo scudetto ma che poi ha leggermente cambiato tenore. Per il momento la Virtus Bologna è imbattuta e sta navigando secondo le aspettative, avendo battuto nettamente anche Trento con una bella affermazione alla Il T Quotidiano Arena.

Ha invece faticato Sassari, che inizialmente non ha trovato il giusto ritmo per approcciare il campionato; nell’ultimo turno però la Dinamo ha battuto Treviso in casa e così ha incamerato la prima vittoria del torneo, che ora può e deve rilanciare la squadra di Piero Bucchi verso quella corsa ai playoff che rimane il principale obiettivo. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Sassari, proviamo ad approfondire i temi principali che potrebbero emergere dall’intrigante serata del PalaDozza.

VIRTUS BOLOGNA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Virtus Bologna Sassari, sicuramente una partita intrigante: la Segafredo come detto sta facendo il suo, nelle ultime stagioni ha sempre lottato con Milano per vincere la regular season e le tre finali scudetto consecutive, con titolo arrivato nella prima, raccontano bene di come questa squadra sia tornata a essere la corazzata di un tempo, almeno in Italia visto che in Eurolega il livello è certamente differente e, s

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Sassari non sarà una delle partite che per questa quarta giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione (sono sempre tre per ogni turno). L’unico modo per assistere a questo match di basket sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere l’intera programmazione di questo torneo, chiaramente con una visione in diretta streaming video. Da ricordare che su www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo match e sulla Serie A1, tabellino play-by-play e boxscore statistico ma anche appunto il calendario del torneo e la classifica.

oprattutto con la formula del girone unico, bisognerà soffrire di più per raggiungere uno status di un certo tipo.

Anche Sassari ha iniziato il suo percorso europeo, in Champions League: certamente il Banco di Sardegna può arrivare in fondo alla competizione ma il principale obiettivo resta quello di rientrare nell’élite del basket italiano, una posizione comunque alla portata visto che anche nella passata stagione Sassari ha conquistato la semifinale playoff, mentre all’inizio dell’annata aveva giocato la finale di Supercoppa persa proprio contro la Virtus Bologna. Adesso vedremo quello che succederà tra poche ore sul parquet del PalaDozza, sperando che questa partita di Serie A1 confermi tutte le sue premesse…











