Diretta Napoli Virtus Bologna/ Streaming video tv: è un testa-coda! (basket A1)

DIRETTA NAPOLI VIRTUS BOLOGNA: PARTITA SCONTATA?

Napoli Virtus Bologna, partita diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Denny Borgioni e Andrea Valzani, si gioca alle ore 12:00 di domenica 24 ottobre: il lunch match nella 5^ giornata di basket Serie A1 2021-2022 è al PalaBarbuto, e almeno a bocce ferme potrebbe avere un esito scontato. Fino a questo momento infatti la Segafredo non conosce rivali: solo Milano tiene il passo, ma tutte le avversarie incrociate (l’ultima è stata Trieste) sono state battute in maniera netta o nettissima, come del resto era nelle previsioni (ma forse nemmeno Sergio Scariolo sperava in un avvio di stagione talmente scintillante).

Contro i campioni d’Italia in carica proverà a fare il colpo grosso Napoli, che del resto aveva già fermato la lanciata Treviso ma poi non ha saputo confermarsi, perdendo contro una Brescia in difficoltà e dunque restando nel gruppone delle ultime. Che la GeVi possa battere i campioni è complesso da immaginare, ma le partite bisogna giocarle e questo vale anche per Napoli Virtus Bologna; vedremo dunque come andranno le cose, intanto possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi legati a questa partita.

DIRETTA NAPOLI VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Virtus Bologna non sarà una di quelle trasmesse sulla nostra televisione per questa 5^ giornata. Da questa stagione tuttavia il broadcaster ufficiale della Serie A1 è diventato Discovery +: di conseguenza è su questa piattaforma che sono disponibili tutte le partite del campionato di basket, bisognerà abbonarsi al servizio e la visione sarà in diretta streaming video. Inoltre sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il tabellino statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA NAPOLI VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Partita scontata o meno, Napoli Virtus Bologna è intanto il ritorno ad un match tra due piazze storiche, perché anche la città partenopea nel corso della storia ha avuto i suoi momenti (vincendo una Coppa Italia) e il suo ritorno in Serie A1 è stato salutato con grande entusiasmo. Questo, al netto di quello che saprà fare in chiave salvezza: inevitabilmente sarà difficile e l’avvio di stagione ce lo ha detto, ma abbiamo anche la vittoria su Treviso a confermarci che il roster per condurre la nave in porto ci sarebbero anche, ma che andrà trovata la costanza.

Cosa che ovviamente non manca alla Virtus Bologna: Scariolo sa fin troppo bene che nel corso dell’anno arriveranno momenti più difficili, tra i tanti impegni ravvicinati e le strutturali fatiche di chi è “chiamato” ad arrivare in fondo a ogni competizione. Al momento allora si può dire estremamente soddisfatto di queste quattro vittorie iniziali, che peraltro sono seguite alla Supercoppa messa in bacheca; il primo obiettivo è vincere la regular season, anche se poi l’anno scorso lo scudetto è arrivato con la terza posizione nella griglia è sempre meglio avere il fattore campo dalla propria parte…



