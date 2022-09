DIRETTA SPAGNA FRANCIA/ Video streaming tv: un’altra medaglia per Sergio Scariolo

DIRETTA SPAGNA FRANCIA: IL PROTAGONISTA

Manca sempre meno alla diretta di Spagna Francia, finale degli Europei di basket 2022 nella quale sarà protagonista anche Sergio Scariolo, ormai storico c.t. della Spagna e artefice di tutti i precedenti tre trionfi della Spagna ad Eurobasket. L’esperienza di coach Scariolo nel basket spagnolo comprende anche una lunga militanza come allenatore di squadre di club locali, ma per quanto riguarda la Nazionale iberica Scariolo aveva guidato la Spagna innanzitutto nel quadriennio 2009-2012, con doppio trionfo agli Europei sia nel 2009 sia nel 2011.

Infine l’argento olimpico a Londra 2012, poi l’allenatore italiano è tornato sulla panchina della Nazionale iberica a partire dal 2015 e non l’ha più lasciata. In questa seconda esperienza con la Spagna ci sono stati un altro oro (2015) e un bronzo (2017) agli Europei, il bronzo olimpico di Rio 2016 ma soprattutto la vittoria del Mondiale 2019 in Cina, nel suo anno magico dal momento che nello stesso 2019 Scariolo vinse anche la NBA come Assistant coach dei Toronto Raptors. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SPAGNA FRANCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta tv di Spagna Francia sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, canali che trovate al numero 201 e 204 del decoder di Sky: dunque per quanto riguarda la televisione, la finale degli Europei di basket sarà un appuntamento riservato agli abbonati del satellite, con la possibilità di mobilità tramite l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, fornita però anche dalle piattaforme Now TV ed ElevenSports.

SPAGNA FRANCIA: SUPER SFIDA IN FINALE!

Spagna Francia, in diretta con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, domenica 18 settembre 2022, si giocherà alla Mercedes Benz Arena di Berlino come finale degli Europei di basket 2022, la partita che naturalmente designerà la squadra vincitrice della rassegna continentale, che si prenderà la medaglia d’oro e il titolo di campioni d’Europa. Si chiude dunque con un grande classico Eurobasket 2022, anche se la diretta di Spagna Francia metterà di fronte due Nazionali che hanno talora anche sofferto per arrivare fin qui.

Parlando delle semifinali, sicuramente il rischio maggiore è stato per la Spagna, che ha dovuto sudare parecchio per sconfiggere la Germania al termine di una bellissima partita che ha portato ancora una volta coach Sergio Scariolo in finale, mentre la Francia non ha avuto problemi contro la Polonia, praticamente una formalità contro la rivelazione del torneo. Sappiamo però fin troppo bene che la Francia in precedenza aveva rischiato moltissimo, avremmo potuto esserci noi al loro posto. I rimpianti però non servono, allora prepariamoci a godere di questa finale: la diretta di Spagna Francia ci dirà chi vincerà gli Europei di basket 2022!

DIRETTA SPAGNA FRANCIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Spagna Francia, ripercorriamo il percorso che ha portato in finale queste due Nazionali alla finale degli Europei di basket 2022. Per quanto riguarda la Spagna, per la Nazionale iberica il cammino è cominciato nel gruppo A, vinto nonostante una clamorosa sconfitta contro il Belgio (83-73), grazie alle quattro vittorie contro Bulgaria (114-87), Georgia (90-64), Montenegro (82-65) e Turchia con un tiratissimo 72-69 decisivo per prendersi la prima piazza nel gruppo. Ecco allora l’abbinamento con la Lituania per l’ottavo di finale vinto 102-94 ma solamente dopo un tempo supplementare, poi non è stato così facile nemmeno avere la meglio per 100-90 sulla Finlandia in un quarto di finale iniziato malissimo e andato poi in crescendo, infine la Spagna si è imposta venerdì per 96-91 al termine di un’altra emozionante partita contro la Germania in semifinale.

In quanto a rischi, tuttavia, è stata soprattutto la Francia a “giocare” con il fuoco, fin da una fase a gironi non esaltante. I Bleus infatti sono stati appena terzi nel gruppo B a causa delle sconfitte contro Germania (63-76) e Slovenia (82-88), vincendo solo contro Lituania (77-73), Ungheria (78-74) e Bosnia (81-69). L’abbinamento per gli ottavi di finale è stato quindi con la Turchia: pareggio dopo 40 minuti e vittoria di una sola lunghezza (87-86) al supplementare per la Francia. Ecco poi il quarto di finale contro l’Italia e l’enorme rimpianto per una vittoria che gli Azzurri hanno davvero sfiorato prima di cedere nel supplementare (93-85), infine la partita più “facile” degli Europei è stata paradossalmente la semifinale per la Francia, in trionfo per 95-54 contro la Polonia.











