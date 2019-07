Diretta Newcastle West Ham/ Streaming video e tv: per il bronzo al PL Asia Trophy

Newcastle West Ham è la finale per il terzo posto nel Premier League Asia Trophy 2019: squadre in campo alle ore 12:00 italiane a Hong Kong per una partita che ovviamente per il trofeo conta poco, ma nella quale si proverà a riscattare l’esito negativo delle sfide di mercoledì proseguendo nella preparazione estiva. Il Newcastle, sconfitto nettamente dal Wolverhampton, è ancora un cantiere aperto: Steve Bruce non è ancora arrivato in Asia ma sarà il prossimo allenatore, nel frattempo però la proprietà non vende e ha fatto infuriare i tifosi, che speravano nell’ingresso di capitale fresco. Il futuro è nebuloso, sembra invece più stabile quello di un West Ham che sta provando a tornare grande sotto la guida di Manuel Pellegrini ma che, guardando al presente, deve fare i conti con i quattro gol incassati dal Manchester City. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Newcastle West Ham; intanto possiamo provare valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Newcastle West Ham sarà trasmessa ancora una volta dalla televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno dunque seguire questa partita sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) avendo anche l’alternativa dell’applicazione Sky Go, grazie alla quale attivare il servizio di diretta streaming video e usufruire così, senza costi aggiuntivi, di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE WEST HAM

Possibile conferma del 4-1-4-1 che ha giocato la semifinale per i Magpies, e dunque in Newcastle West Ham potremmo nuovamente vedere Lascelles e Clark davanti al portiere Darlow, con Sterry e Lazaar a spingere sulle corsie laterali. Hayden si piazza davanti alla difesa, e sarà supportato da Colback e Shelvey che andranno a formare una sorta di 4-3-3 anche con la squadra in fase di spinta, portando all’avanzamento di Murphy e Ritchie che di fatto saranno gli esterni di un tridente completato dalla prima punta Muto. Nel West Ham previsto un 4-2-3-1 con Jimenez in porta, Diop e Ogbonna davanti a lui e Noble e Rice che formano la cerniera davanti alla difesa, supportati dai due laterali Fredericks e Johnson. Felipe Anderson e Lanzini si piazzano invece sugli esterni nel reparto offensivo, con Wilshere schierato come trequartista; davanti a tutti dovrebbe agire Antonio, un laterale che sa fare la prima punta tattica attaccando lo spazio.



