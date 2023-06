DIRETTA NORVEGIA FRANCIA U21/ Video streaming tv: un solo incrocio negli ultimi 10 anni (25 giugno 2023)

DIRETTA NORVEGIA FRANCIA U21: I TESTA A TESTA

Nella diretta di Norvegia Francia U21 possiamo parlare di parecchi precedenti, ma sono pochi quelli recenti: a dire il vero, negli ultimi 10 anni le due nazionali si sono sfidate una sola volta, un’amichevole dello scorso settembre che dunque si era disputata in questo ciclo, terminata 1-1 con i gol di Amine Adli per i Bleus e Johan Hove per gli scandinavi. Abbiamo poi parecchie partite valide per le qualificazioni agli Europei, ma solo due nel terzo millennio: nel 2012, a distanza di quattro giorni, Norvegia Francia era valsa la doppia sfida di playoff.

Gli scandinavi che avevano incredibilmente avuto la meglio, perdendo 1-0 all’andata (rete di Raphael Varane) ma imponendosi 5-3 al ritorno, con rigore di Harmeet Singh e gol di Havard Nielsen, Thomas Rogne, Anders Konradsen e Jo Inge Berget. Risultato clamoroso perché in quella Francia giocavano calciatori come il già citato Varane, Eliaquim Mangala, Yohann M’Vila, Alexandre Lacazette (espulso a quattro minuti dal 90’ nel secondo match, in cui aveva segnato), mentre dalla panchina erano entrati M’Baye Niang e un certo Antoine Griezmann. (agg. di Claudio Franceschini)

NORVEGIA FRANCIA U21 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Norvegia Francia U21 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando sul digitale terrestre. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Norvegia Francia, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI NORVEGIA FRANCIA UNDER 21 SU RAI PLAY

NORVEGIA FRANCIA U21: FRANCESI FAVORITI!

Norvegia Francia U21, in diretta domenica 25 giugno 2023 alle ore 20.45 presso lo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei U21. Dopo la controversa vittoria contro gli Azzurrini, i giovani francesi affrontano la rappresentativa nordica a caccia di una vittoria che potrebbe garantire già l’accesso ai quarti di finale della competizione.

Come l’Italia, anche la Norvegia è stata sconfitta di misura per 2-1 nel primo turno degli Europei Under 21, dalla Svizzera. La squadra guidata da Smerud si trova adesso di fronte a un’importante sfida, poiché rischia l’eliminazione. D’altra parte, la Francia potrebbe garantirsi il passaggio al turno successivo con una vittoria e un risultato favorevole nell’incontro tra Svizzera e Italia, che si giocherà alle 18:00. Norvegia e Francia Under 21 non si affrontano dall’ultimo precedente del 19 novembre 2022, amichevole terminata col punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA FRANCIA U21

Le probabili formazioni della diretta Norvegia Francia U21, match che andrà in scena allo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca. Per la Norvegia, Leif Gunnar Smerud schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Christiansen; Sebulonsen, Heggheim, Daland, Wolf; Hove, Mannsverk, Zafeiris, Ceide; Bob, Bothim. Risponderà la Francia allenata da Sylvain Ripoll con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Chevalier; Kalulu, Badé, Lukeba, Nkounkou; K. Thuram, Caqueret, Kone; Barcola, Kalimuendo, Gouiri.

NORVEGIA FRANCIA U21 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Norvegia Francia U21, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida degli Europei Under 21. La vittoria della Norvegia con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Francia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.45.











