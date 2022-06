Diretta Norvegia Slovenia/ Streaming video tv: è un testa-coda! (Nations League)

DIRETTA NORVEGIA SLOVENIA: SCANDINAVI FAVORITI!

Norvegia Slovenia, che sarà diretta dall’arbitro portoghese Fabio Verissimo, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 9 giugno: presso l’Ullevaal Stadion di Oslo assisteremo al match valido per la terza giornata di Nations League 2022-2023, nella Lega B. Gli scandinavi comandano il gruppo 4 a punteggio pieno, e vogliono un’altra vittoria per avvicinare la promozione: dopo aver battuto la Serbia all’esordio, la Norvegia ha fatto il colpo grosso andando a vincere in Svezia e sparigliando così le carte in un girone che, per essere Lega B, si presenta decisamente complicato.

A farne le spese è in questo momento la Slovenia, che ha sempre perso: la nazionale balcanica è caduta sia contro la Svezia che contro la Serbia (pesante 1-4 a Belgrado) e in caso di terza sconfitta consecutiva sarebbe parecchio vicina alla retrocessione, che naturalmente vuole evitare a tutti i costi. Dobbiamo dunque scoprire quello che succederà nella diretta di Norvegia Slovenia; aspettando che la partita di Nations League prenda il via proviamo a fare qualche considerazione sulle scelte operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA NORVEGIA SLOVENIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Norvegia Slovenia non è una di quelle che sono trasmesse sui canali della nostra televisione: come sappiamo la Nations League va in onda sul satellite o su Mediaset, ma si tratta delle partite della Lega A e dunque non ci saranno immagini per Norvegia Slovenia, nemmeno in diretta streaming video. Per avere informazioni utili il consiglio è comunque quello di consultare il sito ufficiale della Uefa (www.uefa.com) e le relative pagine presenti sui social network, in particolar modo gli account Facebook e Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA SLOVENIA

Stale Solbakken conferma il 4-3-3 per la diretta Norvegia Slovenia, e dovrebbe nuovamente puntare su Haaland: il neo bomber del Manchester City può essere affiancato da Hauge e Joshua King che se la giocano con Sorloth e Elyounoussi per naturale turnover, in mezzo al campo invece la regia di Berg potrebbe rimpiazzare quella di Berge, con Odegaard e Thorsby che ancora una volta sarebbero schierati in qualità di mezzalki. Nyland sarà il portiere; davanti a lui Strandberg e Ostigard, con Pedersen e Meling favoriti per le corsie laterali come terzini.

Nel 3-4-2-1 di Matjaz Kek le modifiche possono riguardare vari ruoli: in difesa Mevlja, Bijol e Blazic restano favoriti per proteggere il portiere Oblak, sulla corsia sinistra invece Sikosek può sostituire Karnicnik (conferma per Stojanovic a destra), poi in mezzo Crnigoj e Vrhovev sono candidati e dunque in ballottaggio con Kurtic e Gorenc Stankovic. Zajc e Lovric potrebbero conservare le loro maglie sulla trequarti; davanti invece Zan Celar, Sporar e Zahovic sono tutti potenziali titolari, Sesko comunque sembra destinato a iniziare questa partita dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Studiamo adesso le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Norvegia Slovenia, la partita valida per la Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa ha un valore che equivale a 1,40 volte quanto messo sul piatto; con il pareggio, ipotesi identificata dal segno X, andreste a guadagnare 4,25 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della nazionale ospite, la vostra vincita sarebbe corrispondente a 7,50 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











