DIRETTA/ Novara Albinoleffe video streaming tv: che equilibrio nei precedenti! (Serie C, 4 novembre 2023)

La diretta della sfida tra Novara Albinoleffe pone di fronte due formazioni che si sono trovate l’una contro l’altra all’interno di un rettangolo di gioco verde in ben 12 circostanze. Spulciando i precedenti si notano ben quattro vittorie a testa e altrettanti risultati di pareggio. In questa sfida la parola d’ordine è equilibrio visto che la bilancia pende perfettamente al centro. La prima volta che queste due formazioni si sono affrontate è stato nel 2010 con il netto risultato di 3-0 in favore del Novara. Gara di ritorno che invece vide vincere i bergamaschi grazie alla rimonta realizzata dalla doppietta di Bergamelli.

Nel 2014, dopo ben tre anni dall’ultima volta, il Novara si impose sugli avversari con il risultato di 4-1. Questa partita rimane quella con più gol realizzati tra queste due formazioni. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente il successo in amichevole per 3-0 da parte del Novara sull’Albinoleffe grazie alle reti realizzate da Troest, Sciaudone e Macheda. In questa sfida è arrivato ben tre volte su 12 il risultato di 0-0. Le ultime due sfide giocate tra queste due formazioni hanno sorriso all’Albinoleffe che si è imposto rispettivamente con i risultati di 3-1 e 1-2. (Marco Genduso)

NOVARA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Novara Albinoleffe sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Novara Albinoleffe in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Novara Albinoleffe, in diretta sabato 4 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Silvio Piola di Novara, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Restano a fondo classifica nel girone A i piemontesi, l’ultimo pareggio in casa del Renate ha permesso al Novara di tornare a muovere la classifica dopo una serie di 3 sconfitte consecutive che aveva complicato non poco il cammino degli azzurri, ma la situazione è ancora difficile in chiave salvezza.

L’Albinoleffe invece, grazie all’ultima vittoria casalinga contro l’Arzignano, ha allungato a 5 la striscia di risultati utili consecutivi, proiettandosi verso la zona play off in classifica dopo un inizio che era stato complicato e che aveva relegato i seriani a fondo classifica. Il 5 febbraio scorso l’Albinoleffe ha espugnato il “Piola” nell’ultimo precedente di campionato disputato tra le due squadre, battendo il Novara sul suo campo col punteggio di 1-2.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della diretta Novara Albinoleffe, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Novara. Per il Novara, Giacomo Gattuso schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boscolo Palo; Boccia, Bertoncini, Urso; Caradonna, Di Munno, Calcagni, Migliardi; Donadio, D’Orazio; Rossetti. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Giovanni Lopez con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Marietta; Borghini, Marchetti, Gatti; Gusu, Piccoli, Brentan, Doumbia, Munari; Zoma, Muzio.

NOVARA ALBINOLEFFE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Novara Albinoleffe, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Novara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Albinoleffe, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











