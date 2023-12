Diretta/ Novara Chieri (risultato 0-0) video streaming tv: inizia il derby! (Volley, oggi 26 dicembre 2023)

DIRETTA NOVARA CHIERI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, finalmente sta per cominciare la diretta di Novara Chieri, il derby piemontese che nobilita il giorno di Santo Stefano della pallavolo femminile. Allora ci permettiamo di ricordare che cosa era successo esattamente un anno fa, cioè il 26 dicembre 2022, anche se in quel caso eravamo alla tredicesima giornata, quindi l’ultima d’andata, mentre oggi comincerà già il ritorno con il quattordicesimo turno della Serie A1 di volley femminile 2023-2024.

In ogni caso, pure nel 2022 a Santo Stefano c’era stato un derby piemontese per Novara e il ricordo non è dei migliori, perché perse per 3-2 sul campo di Cuneo con i parziali di 25-21, 25-27, 25-21, 17-25, 15-12, nonostante la Cuneo Granda fosse una rivale certamente inferiore sulla carta. Un derby non vi basta^ Un anno fa in questo giorno Chieri giocò contro Pinerolo per completare una sorta di “quadrangolare” piemontese e in questo caso il ricordo è più felice, perché ci fu una vittoria per 3-1 (parziali di 25-23, 21-25, 25-15, 25-15). Adesso però è finalmente giunto il momento di scoprire che cosa succederà oggi, nel Santo Stefano del 2023: parola al campo, comincia la diretta di Novara Chieri! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NOVARA CHIERI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Chieri sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, in quanto sarà visibile sul canale Sky Sport Arena. Questo significa logicamente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Novara Chieri, accessibile agli abbonati tramite il servizio Sky Go oppure Now TV, ma anche su VolleyballWorld, servizio che è a sua volta riservato ai propri abbonati.

Mentre si avvicina la diretta di Novara Chieri, possiamo fare un passo indietro alla scorsa stagione, che aveva riservato alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 la grande soddisfazione di chiudere al quarto posto della stagione regolare con 54 punti, precedendo proprio le cugine della Igor Gorgonzola Novara, che furono quindi quinte a quota 51 punti, tra l’altro peggiore piazzamento fin dal primo anno in Serie A1 dopo la promozione del 2013.

Tuttavia l’incrocio nei quarti di finale dei playoff scudetto ristabilì le gerarchie “storiche”, dal momento che Novara espugnò per 2-3 in gara-1 il campo di Chieri dopo una memorabile battaglia conclusa con il punteggio di 25-17, 25-19, 22-25, 18-25, 8-15 e tre giorni più tardi completò l’opera vincendo per 3-0 in casa (parziali di 25-20, 25-22, 25-15) la seconda partita, per cui la serie si chiuse sul 2-0 per Novara evitando il ricorso a gara-3, che avrebbe avuto luogo a Chieri. Poi però anche la marcia delle novaresi si fermò, dal momento che in semifinale fu Conegliano a vincere la serie in due sole partite. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NOVARA CHIERI OGGI AL PALA IGOR GORGONZOLA

Novara Chieri, in diretta naturalmente dal Pala Igor Gorgonzola alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, martedì 26 dicembre 2023, sarà lo stuzzicante derby piemontese che si giocherà per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile, che aprirà così il proprio girone di ritorno nel giorno di Santo Stefano, dopo avere giocato appena tre giorni fa l’ultimo turno dell’andata. In questo pomeriggio di festa, che potrebbe attirare molto pubblico al palazzetto e anche davanti alle televisioni, proprio la diretta di Novara Chieri sarà uno dei piatti forti, perché sarà un derby regionale di eccellente valore tecnico.

La Igor Gorgonzola Novara e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ci avevano emozionato già l’anno scorso, quando diedero vita a un quarto di finale dei playoff scudetto che aveva visto Chieri presentarsi con una posizione migliore di classifica rispetto alle più blasonate cugine di Novara, quarte contro il quinto posto delle novaresi, che però poi si imposero in due sole partite. Adesso in classifica è davanti Novara, ma le posizioni non sono molto distanti e allora sarà doveroso seguire con la massima attenzione questo derby piemontese sempre affascinante: che cosa succederà oggi pomeriggio nella diretta di Novara Chieri?

DIRETTA NOVARA CHIERI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Novara Chieri, possiamo quindi descrivere questo derby piemontese “natalizio” come uno snodo importante per capire meglio quali potrebbero essere gli orizzonti stagionali delle due formazioni. Novara l’anno scorso aveva faticato, come dimostrò il quinto posto in classifica, anche se poi raggiunse comunque le semifinali dei playoff e anche quelle di Champions League, confermandosi una delle migliori realtà a livello italiano e internazionale. In questa stagione però si vuole provare a tornare ai vertici, pur con una concorrenza sempre formidabile.

La musica naturalmente non è molto differente per Chieri, anche se la sensazione è che arrivare quarte in campionato sia più complicato stavolta, perché le big sono tutte molto forti. Il quinto posto è comunque un obiettivo concreto, base di partenza per poi magari provare a togliersi qualche soddisfazioni tra Coppa Italia e playoff, quando molto conta il momento. In questo mese di dicembre Chieri ha già un derby vinto contro Cuneo ma logicamente quello di oggi sarà ben più impegnativo, per cui siamo decisamente curiosi di scoprire che cosa succederà nella diretta di Novara Chieri…











