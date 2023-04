Diretta/ Novara Eczacibasi (risultato 2-2) streaming video tv: tie-break!

DIRETTA NOVARA ECZACIBASI (RISULTATO 2-2): TIE-BREAK!

Siamo nel corso del quarto set tra Novara e Eczacibasi. Il muro di Boskovic, 2-3. Novara in grande difficoltà in questo quarto set, Jack mura Karakurt, 5-8. Muro di Chirichella, 10-17, le turche stanno scappando via in questo secondo set. Troppi gli errori di Novara dopo i primi due set giocati davvero bene. Bosetti da zona 4, out, 14-20. Ace di Erkek, 14-22. Si avvicina il tie-break che deciderà questa gara di andata. Danesi fuori, 17-25, si va al tie-break. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA NOVARA ECZACIBASI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Novara Eczacibasi il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Novara Eczacibasi in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

FINE TERZO SET

Siamo nel corso del terzo set tra Novara e Eczacibasi. Fallo di Battistoni in palleggio, 7-7. Boskovic da zona 2, 12-15. Muro della Chirichella per il 13-17, Novara vuole rimanere aggrappata al terzo set. Errore al servizio di entrambe le squadre, siamo sul 19-22. Karakurt, 20-24. Il terzo set termina sul 20-25. (agg. Umberto Tessier)

FINE SECONDO SET

Siamo nel corso del secondo set tra Novara e Eczacibasi. Danesi, grandissimo ace, 16-7, Novara che sta dominando in questo secondo set. Due invasioni consecutive di Novara, ma il vantaggio resta cospicuo, 16-9. Chirichella per il 19-13! Battistoni, grande muro, 20-14. Grande diagonale della Bosetti, 22-14. Carcaces chiude il secondo set sul 25-19, grandissima prestazione di Novara. (agg. Umberto Tessier)

FINE PRIMO SET

Inizia la semifinale di andata tra Novara e Eczacibasi. Bel primo tempo di Danesi, 11-9. Boskovic da zona 2, 12-13, primo set che viaggia sul filo dell’equilibrio. Grande pallonetto di Karakurt in pipe, 14-15. Prova la Boskovic, palla out, 17-18. Karakurt trova un bel pallonetto, 21-20. Heyrman su Carcaces, grande muro, 23-23. Battistoni per il 24-23 dopo una bellissima azione. Ace di Karakurt che chiude il primo set sul 25-23! (agg. Umberto Tessier)

SI GIOCA!

Eccoci pronti a vivere tutte le emozioni della diretta di Novara Eczacibasi, le due squadre che si affrontano in questa semifinale hanno vinto una volta a testa la Champions League di pallavolo femminile nelle rispettive storie. Sperando che sia di buon auspicio per Novara, rievochiamo la trionfale cavalcata nella Champions League 2018-2019 della AGIL Novara (mentre l’Eczacibasi fece festa nell’edizione 2024-2015). Le piemontesi vinsero con sei successi su sei il girone della prima fase, poi ecco ai quarti di finale l’incrocio contro Stoccarda proprio come in questa edizione (a proposito di buoni auspici).

Qui, vittoria per 3-1 all’andata in Germania, completando poi l’opera con un 3-2 casalingo al ritorno. In semifinale poi Novara ebbe la meglio sul VakifBank al Golden Set dopo una vittoria in trasferta e una sconfitta casalinga, così il 18 maggio 2019 a Berlino ci fu la finale derby vinta per 3-1 su Conegliano. Adesso però questi sono solo dolcissimi ricordi, che devono lasciare lo spazio alla stretta attualità: parola al campo, perché Novara Eczacibasi inizia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NOVARA ECZACIBASI: PIEMONTESI PER LA STORIA!

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Novara Eczacibasi, facciamo un passo indietro ai quarti di questa Champions League per leggere le dichiarazioni di Stefano Lavarini, allenatore della Igor Gorgonzola Novara, dopo la netta vittoria per 3-0 nella partita di ritorno contro lo Stoccarda, che diede alla società piemontese la certezza dell’ingresso fra le prime quattro squadre d’Europa della pallavolo femminile: “Dobbiamo essere felici, l’esito di questa doppia sfida non era scontato considerato il livello di gioco espresso da Stoccarda e anche le difficoltà con cui abbiamo dovuto fare i conti lungo il nostro percorso”.

In chiusura, Stefano Lavarini aveva fatto un pensiero anche al futuro, che naturalmente oggi è ormai il presente e la stretta attualità per la Igor Gorgonzola Novara: “Siamo in semifinale di Champions League ed è un traguardo intermedio che ci da morale e fiducia, ora ovviamente lavoreremo per provare ad andare oltre”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Novara Eczacibasi, in diretta dal Pala Igor Gorgonzola naturalmente di Novara, si giocherà alle ore 19.00 di questa sera, mercoledì 5 aprile 2023: si tratta della partita d’andata delle semifinali di Champions League di volley femminile edizione 2022-2023, nelle quali la Igor Gorgonzola Novara rappresenta non soltanto la pallavolo italiana ma potremmo dire tutto il resto d’Europa per cercare di arginare il dominio dei club della Turchia sul volley femminile, considerando che le piemontesi devono affrontare l’Eczacibasi Dynavit Istanbul, mentre l’altra semifinale sarà un derby tra altre due formazioni della metropoli sul Bosforo, cioè Vakifbank e Fenerbahce.

La diretta di Novara Eczacibasi sarà naturalmente il primo atto delle semifinali della Champions League, Novara sogna il bis della Coppa dei Campioni che ha già in bacheca, cioè quella vinta nel 2019 nel meraviglioso derby italiano in finale contro Conegliano. Il primo passo naturalmente sarebbe quello di superare la semifinale, che vedrà il ritorno settimana prossima a Istanbul. Naturalmente sarebbe importante una vittoria per affrontare con più fiducia il ritorno in Turchia, magari garantendosi nella peggiore delle ipotesi il Golden Set: che cosa ci dirà la diretta di Novara Eczacibasi stasera?

DIRETTA NOVARA ECZACIBASI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Novara Eczacibasi, adesso possiamo descrivere brevemente il cammino delle piemontesi in questa edizione della Champions League. Fondamentale è stato il primo posto nel girone C con cinque vittorie e una sconfitta, riuscendo ad avere la meglio su una corazzata come il Vakifbank Istanbul grazie alla vittoria nella partita di ritorno, sfruttando il piccolo vantaggio di giocarla in casa dopo il terremoto in Turchia ma comunque con una grande prestazione, se si pensa che nella partita d’andata il Vakifbank aveva trionfato per 0-3 a Novara. Così ecco l’abbinamento ai quarti di finale con Stoccarda, sicuramente fra i migliori possibili fra le prime otto d’Europa: la vittoria per 1-3 all’andata in Germania pose una seria ipoteca sulle semifinali, poi ecco il 3-0 casalingo al ritorno per chiudere i conti.

Dall’altra parte ci sono dunque le turche dell’Eczacibasi Dynavit Istanbul, a sua volta capace di vincere il girone E della fase a gruppi con sei vittorie su sei partite e nemmeno un punto lasciato per strada. Insomma, parliamo di una rivale davvero fortissima, come poi l’Eczacibasi ha poi confermato anche nei quarti di finale della Champions League in corso: vittoria per 1-3 all’andata in Polonia contro il Developres Rzeszow, poi qualche brivido al ritorno ma infine pratica chiusa con una vittoria per 3-2, l’ottavo successo su altrettante partite disputate. Il compito sarà decisamente impegnativo, ma proprio per questo siamo curiosi di scoprire cosa succederà nella diretta di Novara Eczacibasi…











