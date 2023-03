DIRETTA NOVARA STOCCARDA/ Video streaming tv: le dichiarazioni di Caterina Bosetti

DIRETTA NOVARA STOCCARDA: PARLA BOSETTI

Mentre si avvicina sempre di più la diretta di Novara Stoccarda, è giusto fare un passo indietro a settimana scorsa per leggere il commento di Caterina Bosetti, schiacciatrice della Igor Gorgonzola Novara, dopo la bellissima vittoria per 1-3 delle piemontesi in terra tedesca nella partita d’andata di questi quarti di finale di Champions League. Ovviamente era grande la soddisfazione nelle parole di Bosetti: “E’ stato un match difficile, come ci aspettavamo, per la prestazione delle nostre avversarie, per l’atmosfera e anche per lo stress del viaggio.

Nel corso del match abbiamo trovato la via per la vittoria, perdendo il primo set e poi riuscendo ad alzare il livello”. Bosetti aveva poi fatto un ragionamento in vista del ritorno, che ci attende proprio questa sera: “Non è finita, ovviamente, perché questa è una partita che dura due settimane e in casa ci aspetta un’altra battaglia tosta. Ora ci riposiamo giusto un attimo, poi iniziamo a pensare alla prossima partita di campionato”. Oggi dunque sapremo tutta la verità sull’esito finale di questo doppio confronto europeo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NOVARA STOCCARDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Novara Stoccarda il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Novara Stoccarda in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

NOVARA STOCCARDA: IGOR VICINA ALLA SEMIFINALE!

Novara Stoccarda, in diretta dal Pala Igor Gorgonzola naturalmente di Novara, si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 22 marzo 2023: si tratta della partita di ritorno dei quarti di Champions League di volley femminile edizione 2022-2023 e dobbiamo notare con piacere che la Igor Gorgonzola Novara è davvero ad un passo dalle semifinali grazie alla vittoria per 1-3 in terra tedesca di settimana scorsa, che consentirà oggi a Novara anche di perdere in cinque set per qualificarsi, mentre anche nella peggiore delle ipotesi è comunque garantito il Golden Set.

La diretta di Novara Stoccarda sarà dunque fondamentale per le piemontesi, che sono davvero ad un passo dalle semifinali della Champions League, un traguardo che naturalmente nobiliterebbe la stagione di Novara, la quale ha già in bacheca una Coppa dei Campioni, naturalmente quella vinta nel 2019 nel meraviglioso derby italiano in finale contro Conegliano. L’Allianz MTV Stoccarda invece è spalle al muro e avrebbe bisogno di una grande e difficile impresa: che cosa ci dirà la diretta di Novara Stoccarda stasera?

DIRETTA NOVARA STOCCARDA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Novara Stoccarda, adesso possiamo descrivere il cammino delle piemontesi in questa edizione della Champions League. Fondamentale è stato il primo posto nel girone C con cinque vittorie e una sconfitta, riuscendo ad avere la meglio su una corazzata come il Vakifbank Istanbul grazie alla vittoria nella partita di ritorno, sfruttando il piccolo vantaggio di giocarla in casa dopo il terremoto in Turchia ma comunque con una grande prestazione, se si pensa che nella partita d’andata il Vakifbank aveva trionfato per 0-3 a Novara. Così ecco l’abbinamento con Stoccarda, sicuramente fra i migliori possibili fra le prime otto d’Europa, e la vittoria per 1-3 all’andata per porre una seria ipoteca sulle semifinali.

Dall’altra parte ci sono dunque le tedesche dell’Allianz MTV Stoccarda, a sua volta capace di vincere il girone D della fase a gruppi e quindi qualificata con pieno merito nelle migliori otto della Champions League in corso. Impresa non banale pure per le tedesche, capaci di relegare al secondo posto una squadra sulla carta più quotata come il Fenerbahce Istanbul, tuttavia settimana scorsa Stoccarda è chiaramente calata alla distanza dopo aver vinto 25-21 il primo set. Per la Igor Gorgonzola è quindi davvero un match-ball eccezionale, che sarebbe un delitto sprecare: siamo curiosi di scoprire cosa succederà nella diretta di Novara Stoccarda…

