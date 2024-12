DIRETTA NOVARA FERALPISALÒ, TESTA A TESTA

La diretta Novara Feralpisalò non può certo essere definita come una classica, dal momento che si contano solamente cinque precedenti fra piemontesi e lombardi in partite ufficiali. I numeri ci palano di una leggera superiorità del Novara grazie a due vittorie più altrettanti pareggi, mentre la Feralpisalò vanta un solo successo, anche se è in vantaggio nel numero dei gol segnati.

Questo si deve naturalmente al fatto che entrambe le vittorie del Novara sono state di misura, 1-0 sia sabato 6 settembre 2014 sia domenica 16 aprile 2023, mentre l’unica affermazione della Feralpisalò è il perentorio 4-0 di domenica 11 dicembre 2022 – il che ci permette anche di osservare che finora ci sono stati solo successi casalinghi. Infine, ricordiamo che la partita d’andata del campionato in corso è finita con un pareggio per 0-0 alla prima giornata, giocata venerdì 23 agosto scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA NOVARA FERALPISALÒ, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Novara FeralpiSalò dovrete collegarvi a Sky Sport, naturalmente sotto abbonamento al pacchetto Calcio. Per quanto concerne invece la diretta streaming allora dovrete scaricare l’app.

SFIDA AL PIOLA

Due formazioni in piena lotta per accaparrarsi una delle preziose posizioni per agguantare i playoff. La diretta Novara FeralpiSalò si disputerà sabato 21 dicembre 2024 alle ore 15:00 e sarà valida per la 20esima giornata di campionato. I piemontesi hanno commesso un passo falso nell’ultima gara ovvero la sconfitta casalinga contro la Triestina. Un risultato che ha messo la parola “fine” sulla striscia di quattro risultati utili di fila contro Union Clodiense e Lumezzane, due pareggi, e i successi con Arzignano e Trento.

La FeralpiSalò invece non vince dal 23 novembre e sta attraversando una leggera flessione rispetto al mese molto positivo di ottobre. Nelle ultime tre sfide infatti ci sono stati due pareggi con Alcione Milano e Arzignano più la sconfitta contro la Pro Vercelli.

LE PROBABILI FORMAZIONI NOVARA FERALPISALÒ

Queste sono invece le probabili formazioni Novara FeralpiSalò. La squadra di casa si disporrà secondo il modulo 3-5-2 con Minelli in porta, protetto dal terzetto Bertoncini, Lancini e Lorenzini. Agiranno da esterni Ghiringhelli e Agyemang con Donadio e Basso mezzali più Ranieri regista. Davanti Morosini-Ongaro.

Replica la FeralpiSalò con l’assetto tattico 3-4-1-2 con Rinaldi tra i pali. Pacchetto arretrato composto da Pilati, Pasini e Luciani. In mediana Pietrelli, Balestrero, Zennaro e Boci. Di Molfetta sarà il trequartista dietro a Cavuoti e Maistrello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NOVARA FERALPISALÒ

Infine eccoci con il consueto spazio relativo alle quote per le scommesse Novara FeralpiSalò. I piemontesi partono svantaggiati secondo i bookmakers: 3.40 contro i 2.15 degli ospiti con il pareggio fissato a 2.95.

L’Over 2.5 è quotto a 2.35 con l’Under a 1.50. Gol e No Gol a 2 e 1.65.