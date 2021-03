Diretta/ Novara Piacenza, streaming video e tv. Per uscire dai guai (Serie C)

DIRETTA NOVARA PIACENZA: BEL POSTICIPO!

Novara Piacenza, in diretta giovedì 18 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Silvio Piola di Novara, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Squadre chiamate ad uscire dai guai, con una quota salvezza che si sta progressivamente alzando nel girone A di terza serie. Per ora 34 punti per i piemontesi e 33 per gli emiliani, con l’Olbia quintultima che in zona play out ha 30 punti, ma con 2 partite disputate in meno. Nella trasferta in casa del Renate di lunedì scorso il Novara è uscito sconfitto dal campo, continuando in una serie di risultati altalenanti che non hanno permesso finora ai piemontesi di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Dall’altra parte gli emiliani hanno avuto un guizzo vincendo di misura in casa nel difficile match contro l’Alessandria: battuta una compagine d’alta classifica e il Piacenza ha così interrotto una serie di 4 partite consecutive senza vittoria in campionato, in cui i biancorossi erano riusciti solamente a raccogliere 2 punti in altrettanti pareggi contro Renate e Giana Erminio.

DIRETTA NOVARA PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Piacenza sarà disponibile per gli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare, che potranno seguire la partita sul canale Sky Sport 257 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PIACENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Novara e Piacenza presso lo stadio Silvio Piola. I padroni di casa allenati da Simone Banchieri scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Lanni; Corsinelli, Migliorini, Pogliano, Cagnano; Buzzegoli, Schiavi; Malotti, Gonzalez, Zunno; Lanini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Cristiano Scazzola con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Stucchi; Tafa, Battistini, Marchi; Gonzi, Palma, Corbari, Visconti; Pedone; Maio, Galazzi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Novara e Piacenza, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.95 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.10 volte la posta scommessa.

