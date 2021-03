Diretta/ Renate Novara (Serie C) streaming video Rai. Brianzoli in discesa

DIRETTA RENATE NOVARA: SFIDA DURA

Renate Novara, in diretta lunedì 15 marzo 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Posticipo estremamente importante per il campionato di un Renate che cerca ancora una dimensione chiara per il proprio cammino in campionato. Per i brianzoli 2 soli punti conquistati nelle ultime 2 partite di campionato, un rallentamento che li ha costretti a una discesa in classifica: non solo il Como capolista si è allontanato (e i lariani hanno finora disputato anche una partita in meno) ma la Pro Vercelli ha anche soffiato il secondo posto ai lombardi.

Che proveranno a ritrovare la vittoria contro un Novara che resta altalenante nel suo rendimento. Dopo la sconfitta sul campo della Juventus U23 i piemontesi hanno rialzato la testa in casa, interrompendo la serie positiva del Lecco: in classifica ora il Novara è a +4 dalla zona play out ma non ha ancora trovato quello strappo per potersi ritenere tranquillo nella corsa alla permanenza tra i professionisti, per essere sicuro di evitare i rischi degli spareggi di fine stagione.

DIRETTA RENATE NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Novara sarà garantita a tutti in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, in quanto si tratta del posticipo di Serie C del lunedì sera. Questo significa che la diretta streaming video raddoppia: al consueto appuntamento su Eleven Sports che trasmette tutte le partite di Serie C su abbonamento, sarà infatti disponibile per tutti il servizio offerto da Rai Play tramite sito e app. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI RENATE NOVARA

Le probabili formazioni della sfida tra Renate e Novara allo stadio Città di Meda. I padroni di casa allenati da Aimo Diana scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Gemello; Anghileri, Silva, Magli; Merletti, Galuppini, Ranieri, Kabashi, Rada; Maistrello, Nocciolini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Simone Banchieri con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Lanni; Corsinelli, Pogliano, Migliorini, Colombini; Collodel, Schiavi; Zunno, Lanini, Piscitella; Panico.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Renate e Novara, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.10 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.20 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.35 volte la posta scommessa.



