Diretta Piacenza Alessandria/ Streaming video tv: grigi sempre più in alto (Serie C)

DIRETTA PIACENZA ALESSANDRIA: UNA PARTITA CLASSICA!

Piacenza Alessandria verrà diretta dalla signora Maria Marotta, e va in scena alle ore 17:30 di domenica 14 marzo presso lo stadio Garilli: è la 30^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021, una partita ormai diventata classica nel quadro del girone A e che però si gioca oggi tra squadre con obiettivi diversi. Continua a fare risultati l’Alessandria, che battendo l’Albinoleffe ha agganciato il Lecco al quarto posto in classifica e spera adesso di scavalcare anche il Renate che sta calando molto, anche per questo motivo la partita di oggi sarà importante.

Battuto nettamente a Busto Arsizio, il Piacenza ha vanificato qualche partita utile con la quale si era portata fuori dai guai, se la stagione regolare finisse oggi dovrebbe giocare il playout e dunque ha bisogno assoluto di punti, fermo restando che il campionato dei lupi sarà comunque giudicato negativo. Aspettando che la diretta di Piacenza Alessandria prenda il via, proviamo a fare una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA PIACENZA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Alessandria verrà trasmessa su Sky Sport 252, uno dei canali aperti agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky – grande novità per la stagione di Serie C; in alternativa per avere accesso alle immagini, che in questo caso saranno in diretta streaming video, dovrete rivolgervi al consueto portale Eleven Sports al quale potrete decidere di abbonarvi stagionalmente, in alternativa il servizio vi permetterà di acquistare il singolo match ad un prezzo fisso, salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA ALESSANDRIA

Dovrebbe essere un 3-4-1-2 quello di Cristiano Scazzola per Piacenza Alessandria: Stucchi il portiere, davanti a lui una linea difensiva composta da Tafa, Battistini e Cannistrà che si faranno aiutare dai due terzini Simonetti e Gonzi (quest’ultimo in ballottaggio con Renolfi), in mezzo invece Suljic e Miceli possono tornare titolari ma Antonio Palma e Scorza restano in vantaggio, Lamesta e Galazzi insidiano Pedone per la maglia di trequartista con Maio e Cesarini che devono vincere la concorrenza di Breganti per l’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Piacenza Alessandria, dunque possiamo vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 3,35 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, con il segno X che identifica il pareggio il valore corrisponde a 3,10 volte l’importo investito mentre l’eventualità del successo esterno, per la quale dovrete puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 2,20 volte la vostra giocata.



