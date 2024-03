Diretta/ Novara Renate streaming video e tv: piemontesi, avanti adagio (Serie C, 6 marzo 2024)

NOVARA RENATE: OCCASIONE PER I PIEMONTESI!

Novara Renate, in diretta mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Silvio Piola di Novara, sarà una sfida valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C. I piemontesi vanno avanti adagio ma con convinzione nella loro corsa salvezza: il pareggio contro l’Atalanta U23 è stato il terzo consecutivo per il Novara che ha messo in fila 6 risultati utili consecutivi ed è risalito al quartultimo posto in classifica, avvicinandosi alla salvezza diretta.

Diretta/ Bayern Monaco Lazio (risultato finale 3-0): i bavaresi ribaltano l'andata! (5 marzo 2024)

Il Renate è uscito sconfitto dall’ultimo confronto interno contro il Padova, per i brianzoli situazione di stallo in classifica a metà tra la zona play off e la zona play out, i punti di vantaggio rispetto al quintultimo posto sono 3 e dunque i nerazzurri non possono permettersi di lasciare punti per strada con disinvoltura, anche se nelle ultime partite sono arrivati segnali con due successi negli ultimi cinque impegni disputati dal Renate.

DIRETTA/ Gubbio Arezzo (risultato finale 2-0): bis con Bernardotto al 105'! (Serie C, 5 marzo 2024)

NOVARA RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Novara Renate sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Novara Renate e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA RENATE

Le probabili formazioni della diretta Novara Renate, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Novara. Per il Novara, Giacomo Gattuso schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sorzi; Sussi, Cremonesi, Bondioli, Maffei; Oneto, Mora, Di Gesù; D’Amico, Ceravolo, Morello. Risponderà il Renate allenato da Alberto Colombo con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Ombra; Vimercati, Bosisio, Esposito, Alcibiade; Tremolada, Baldassin, Vassallo, Currarino; Sorrentino, Bocalon.

DIRETTA/ Frosinone Lecce (risultato finale 1-1) Krstovic risponde a Cheddira (Serie A, 3 marzo 2024)

NOVARA RENATE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Novara Renate ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Novara con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA