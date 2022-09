Diretta Novara Renate/ Streaming video tv: nerazzurri obiettivo promozione (Serie C)

DIRETTA NOVARA RENATE: PARTITA COMBATTUTA!

La diretta di Novara Renate, valida per la prima giornata del campionato di Serie C Girone A, è in programma quest’oggi a partire dalle 17.30. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Silvio Piola di Novara. La prima giornata di Lega Pro avrebbe dovuto disputarsi nell’ultimo weekend del mese di agosto. Tuttavia si è registrato il noto slittamento, causato dai ricorsi presentati da Campobasso e Teramo ed entrambi rigettati. È per questo motivo che lo start è fissato tra pochi minuti.

Diretta/ Renate Juventus U23 (risultato finale 0-1) streaming: bianconeri qualificati

Sia i piemontesi di Marchionni che i lombardi di Dossena cercheranno di ottenere il massimo da questo incontro inaugurale del campionato e della stagione. Visto che anche l’inizio della Coppa Italia di categoria è stato slittato a data di destinarsi, sarà proprio questa la prima uscita ufficiale per entrambe le squadre. I padroni di casa sono al ritorno tra i professionisti dopo aver ottenuto nello scorso campionato la promozione dalla Serie D. Gli ospiti invece hanno disputati i play-off con l’obiettivo di essere promossi in Serie B, ma sono stati eliminati dalla Juventus U23 agli ottavi di finale.

Diretta/ Juventus U23 Renate (risultato finale 1-1): appuntamento al ritorno

NOVARA RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Novara Renate, incontro valido per la prima giornata del campionato di Serie C, non sarà trasmessa in tv. Sia Sky Sport che Rai Sport, infatti, non hanno previsto l’inserimento di questo match nei primi palinsesti. Per questo motivo sia i supporters dei piemontesi che quelli ospiti, oltre agli appassionati di calcio in generale, potranno vedere la gara Novara Renate solo in diretta video streaming su Eleven Sports. La piattaforma online, che ha acquisito i diritti del campionato, dei playoff e dei playout, sarà l’unica a mandare in onda l’incontro. Questo sarà dunque disponibile tramite il sito ufficiale oppure attraverso le applicazioni disponibili su smartphone, tablet o smart tv.

Diretta/ Feralpisalò Renate (risultato finale 0-0): pari e patta senza farsi del male

NOVARA RENATE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Novara Renate, match in programma nella giornata odierna, dovrebbero sollevare il velo sulle due squadre, entrambe attese al debutto in questa stagione. Partiamo dai padroni di casa, allenati anche in questa annata da Marco Marchionni. Questo il 3-5-2 con cui i piemontesi potrebbero scendere in campo dal primo minuto: Desjardins; Benalouane, Carillo, Khailoti; Ciancio, Calcagni, Di Munno, Marginean, Calò; Gonzalez, Buric.

Andiamo adesso a vedere invece la situazione per la formazione ospite, che in vista di questo campionato è stata affidata alla guida tecnica di Andrea Dossena. L’ex esterno di Napoli e Liverpool dovrebbe schierare la sua squadra secondo un 4-3-3. Questi i probabili undici chiamati a scendere in campo al “Piola”: Drago; Anghileri, Possenti, Ermacora, Colombini; Esposito, Squizzato, Marano; Malotti, Maistrello, Sgarbi.

QUOTE NOVARA RENATE

Le quote della diretta Novara Renate danno per favoriti i nerazzurri, dato che lo scorso anno hanno condotto un campionato di Serie C ai vertici, salvo poi mancare la promozione ai play-off. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è fissata infatti a 3.08. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 2.40. Il pari, con il segno X, è quotato infine a 2.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA