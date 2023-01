DIRETTA NOVARA STELLA ROSSA/ Video streaming tv: parla Cristina Chirichella

DIRETTA NOVARA STELLA ROSSA: PARLA CHIRICHELLA

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Novara Stella Rossa, non si può negare il fatto che la situazione nel girone di Champions League si è complicata parecchio per la società piemontese dopo la sconfitta casalinga contro il Vakifbank Istanbul, almeno per quanto riguarda l’inseguimento al primo posto. Al termine dell’incontro, si era presentata ai microfoni Cristina Chirichella e la centrale della Igor Gorgonzola Novara aveva commentato così la sconfitta contro le turche.

“Può sembrare strano dirlo dopo una sconfitta ma ritengo che si possa vedere il bicchiere mezzo pieno, prendendo molte cose buone viste in campo come un qualcosa da cui partire per continuare a crescere”. Chirichella aveva poi rivolto il pensiero già alla partita di questa sera contro la Stella Rossa, ma anche al match nel frattempo disputato in campionato nel weekend: “Tra una settimana (oggi, ndR) ci aspetta una partita importante per la qualificazione e dovremo affrontarla al meglio, intanto però pensiamo alla partita di campionato con Pinerolo di sabato”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NOVARA STELLA ROSSA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Novara Stella Rossa il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Novara Stella Rossa in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

NOVARA STELLA ROSSA: PER RIALZARSI!

Novara Stella Rossa, in diretta dal Pala Igor Gorgonzola naturalmente della città piemontese, si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, martedì 17 gennaio 2023 per la quarta giornata del girone C nella Champions League di volley femminile edizione 2022-2023, che entra nel “ritorno” della fase a gironi del tabellone principale. La situazione sembra già essere sostanzialmente definita per la Igor Gorgonzola Novara, che a dicembre ha vinto in casa contro le tedesche del SC Potsdam e ha espugnato il campo delle serbe della Stella Rossa di Belgrado, ma settimana scorsa ha perso in casa contro il Vakifbank Istanbul.

La diretta di Novara Stella Rossa avrà dunque come primo obiettivo quello di rimettere le piemontesi sulla strada giusta come minimo verso il secondo posto. Ricordiamo che cosa prevede in questa stagione il regolamento della Champions League: si qualificheranno immediatamente per i quarti di finale solamente le prime dei cinque gironi, mentre le seconde (con la migliore terza) saranno costrette a passare tramite un turno aggiuntivo di playoff per stabilire le ultime tre squadre che entreranno fra le magnifiche otto. Con la sconfitta casalinga contro il Vakifbank il primato sembra quasi impossibile, ma naturalmente c’è un secondo posto da consolidare: che cosa ci dirà la diretta di Novara Stella Rossa?

DIRETTA NOVARA STELLA ROSSA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Novara Stella Rossa, possiamo ricordare che le piemontesi nel girone C di Champions League sembrano già destinate al secondo posto, nonostante siamo solamente a metà del cammino. Il Vakifbank Istanbul tuttavia ha dato una chiara dimostrazione di superiorità vincendo per 0-3 a Novara, quindi pensare all’impresa al ritorno in Turchia per rimettere in parità la situazione appare decisamente complicato – e non è nemmeno detto che basterebbe, dipenderebbe poi da quozienti set e punti.

D’altro canto però il secondo posto sembra blindato, perché a dicembre Novara aveva vinto per 3-1 contro le tedesche del Potsdam e poi aveva ottenuto un altro successo imponendosi per 0-3 a Belgrado, quindi francamente le tedesche e la Stella Rossa sembrano inferiori, e si sono pure suddivise la posta con il 2-3 del Potsdam a Belgrado, quindi le tedesche sono terze ma già quattro punti dietro Novara. Di fatto stiamo parlando di un girone “a due” e oggi potrebbe anche già arrivare la matematica certezza almeno del secondo posto, ecco perché c’è davvero grande attesa per scoprire quali risposte potrà darci la diretta di Novara Stella Rossa…

