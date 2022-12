DIRETTA STELLA ROSSA NOVARA/ Video streaming tv: le dichiarazioni di Anna Danesi

DIRETTA STELLA ROSSA NOVARA: PARLA DANESI

Cresce l’attesa verso la diretta di Stella Rossa Novara, andiamo allora a rileggere le dichiarazioni di Anna Danesi, centrale della Igor Gorgonzola Novara e naturalmente anche della nostra Nazionale di pallavolo femminile, al termine della prima partita in Champions League, vinta 3-1 due settimane fa contro Potsdam: “Siamo contente di come è iniziata la nostra Champions League, in un girone così è importante aver vinto subito.

DIRETTA/ Trento Karlovarsko (risultato finale 3-0): Itas senza problemi!

Non è un periodo facile per le difficoltà con cui dobbiamo fare i conti ma ognuno in squadra ha fatto il massimo per portare a casa il risultato, contro un avversario che ha lottato tanto, specie tra terzo set e inizio del quarto”, aveva commentato Danesi per il sito Internet di Novara. In sintesi, questa era stata la conclusione di Anna Danesi al suo commento sul debutto vincente delle piemontesi in questa stagione della Champions League: “Siamo state concentrate nel momento cruciale e abbiamo chiuso in quattro set, senza dar loro la possibilità di rientrare in gioco”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Perugia Ankara (risultato finale 3-1): vincono i Block Devils!

DIRETTA STELLA ROSSA NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Stella Rossa Novara il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Stella Rossa Novara in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

STELLA ROSSA NOVARA: TRASFERTA SERBA!

Stella Rossa Novara, in diretta dall’Ustanova Sportski Centar “Voždovac” naturalmente della capitale della Serbia, si giocherà alle ore 19.00 di questa sera, martedì 20 dicembre 2022, e sarà la partita valida per la seconda giornata del girone C nella Champions League di volley femminile edizione 2022-2023, partita solamente a dicembre per quanto riguarda il tabellone principale – le italiane erano tutte esentate dai preliminari – e subito positiva per la Igor Gorgonzola Novara, che al debutto ha vinto contro le tedesche del SC Potsdam e oggi sarà di scena sul campo delle serbe della Stella Rossa di Belgrado.

DIRETTA/ Civitanova Tours (risultato finale 3-0) streaming: Lube in scioltezza

La diretta di Stella Rossa Novara avrà allora il fascino di una trasferta “calda” e possiamo ricordare che cosa prevederà in questa stagione il regolamento della Champions League: ricordiamo che si qualificheranno immediatamente per i quarti di finale solamente le prime dei cinque gironi, mentre le seconde (con la migliore terza) saranno costrette a passare tramite un turno aggiuntivo di playoff per stabilire le ultime tre squadre che entreranno fra le magnifiche otto. Insomma, l’obiettivo è quello di vincere il girone e sarà importante infilare un’altra vittoria: cosa ci dirà la diretta di Stella Rossa Novara?

DIRETTA STELLA ROSSA NOVARA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Stella Rossa Novara, possiamo ricordare che oltre alle piemontesi e alle serbe fanno parte dello stesso girone C di Champions League anche le già citate tedesche del SC Potsdam e infine le turche del Vakifbank Istanbul che naturalmente saranno le rivali più pericolose di Novara per il primato e hanno debuttato battendo per 3-0 la Stella Rossa in Turchia. Abbiamo visto che serve il primo posto per andare immediatamente ai quarti, l’obiettivo allora è fare il massimo di punti anche contro la Stella Rossa, poi sulla carta il verdetto più importante dovrebbe essere deciso dalla doppia sfida con il Vakifbank.

Per analizzare la situazione di forma della Igor Gorgonzola Novara dobbiamo tuttavia fare naturalmente riferimento al campionato di Serie A1, dove le piemontesi lottano nel terzetto alle spalle della scatenata capolista Conegliano: il culmine forse è stato il 3-0 rifilato a Scandicci, l’obiettivo naturalmente è andare il più lontano possibile. C’è anche da riscattare la beffa dell’anno scorso, quando in Champions League Novara chiuse seconda il proprio girone, ma fu una delle due peggiori seconde (la formula era diversa) e di conseguenza si dovette fermare già al termine dei gruppi: si punta certamente più in alto stavolta, quali risposte ci darà quindi la diretta di Stella Rossa Novara?











© RIPRODUZIONE RISERVATA