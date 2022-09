DIRETTA/ Novara Virtus Verona, streaming video tv: azzurri per la vetta (Serie C)

DIRETTA NOVARA VIRTUS VERONA: PIEMONTESI FAVORITI!

Novara Virtus Verona, in diretta sabato 17 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Silvio Piola di Novara, sarà una sfida valida per la quarta giornata del girone A di Serie C. Una gara molto importante in termini di classifica: i padroni di casa per mantenere la vetta della classifica, gli ospiti per allontanarsi dalla zona calda.

Il Novara è primo in classifica con 7 punti, in concomitanza con Pro Patria e Pordenone. Gli azzurri hanno vinto le prime due gare contro Renate e Mantova, mentre nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro la Triestina. La Virtus Verona invece ha raccolto 2 punti, frutto di due pareggi e una sconfitta. Nell’ultimo turno è arrivato il ko per 0-2 contro il Pordenone.

DIRETTA NOVARA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Novara Virtus Verona, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Novara Virtus Verona esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA VIRTUS VERONA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Novara Virtus Verona. Qualche dubbio da sciogliere per il tecnico dei piemontesi, che dovrà fare a meno dello squalificato Gonzalez. Azzurri in campo con il 4-3-3: Pissardo, Ciancio, Benalouane, Carillo, Urso, Rocca, Ranieri, Masini, Galuppini, Bortolussi, Peli. Passiamo adesso alla compagine ospite, schierata con il 3-5-2: Sibi, Lonardi, Faedo, Mazzolo, Daffara, Ruggero, Hallfredsson, Talarico, Manfrin, Danti, Gomez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Novara Virtus Verona sorridono ai padroni di casa. Gli analisi non hanno dubbi: gli azzurri sono nettamente favoriti per i tre punti. Prendiamo come spunto i numeri dei bookmakers di Eurobet: l’1 è dato a 1,60, il pareggio è dato a 3,50, mentre il 2 è dato a 5,50. Passiamo alle quote sul numero di gol: l’Under 2,5 è a 1,72, mentre l’Over 2,5 è a 2,00. Abbastanza simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,95 e 1,75.

