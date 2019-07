Diretta Nuova Zelanda Sudafrica/ Streaming video tv: big match al Rugby Championship

Nuova Zelanda Sudafrica, in diretta dal West Pac Stadium di Wellington, è la partita di rugby in programma oggi sabato 27 luglio: fischio d’inizio fissato per le ore 9.35 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 19.35 locali). Ecco la seconda giornata del Rugby Championship, storica manifestazione dell’emisfero australe che quest’anno si è di fatto dimezzata per affollamento dei calendario delle nazionali partecipanti. Meno partite quindi ma non meno emozioni e già oggi ci attendiamo grande spettacolo nella diretta Nuova Zelanda Sudafrica di questa mattina. Anche perchè il programma ridotto fa si che ogni match sia decisivo e pure quello di oggi, perchè di fatto mancherà poi solo un turno prima della chiusura del torneo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Nuova Zelanda Sudafrica, così come tutto il Rugby Championship 2019, sarà trasmessa in diretta tv sulla televisione satellitare e sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati: il canale cui fare riferimento è Sky Sport Arena (204) con la possibilità di seguire questa partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA NUOVA ZELANDA SUDAFRICA: IL CONTESTO

Come detto prima, la diretta Nuova Zelanda Sudafrica è certo appuntamento da non perdere, non solo per il valore delle due squadre o per il prestigio della competizione del Rugby Championship, ma pur perchè questi saranno i penultimi punti messi in palio per la manifestazione, ben ridotta. Ecco quindi che gli All Blacks devono di certo bissare la bella vittoria recuperata solo pochi giorni fa contro l’Argentina, ottenuta pure con il punteggio di 20-16. Stesso discorso per gli Springboks che pure nella prima giornata del Rugby Championship ha trovato il successo ai danni dell’Australia con il punteggio di 35-17. Ecco quindi che le motivazioni ogg in campo a Wellington non mancheranno e di certo anche il grand rugby, considerato che Nuova Zelanda e Sudafrica affronteranno lo scontro diretto in grandissima forma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA