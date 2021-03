Diretta Nymburk Sassari/ Streaming video DAZN: trasferta ostica in Champions League

DIRETTA NYMBURK SASSARI: POZZECCO RISCHIA MOLTO

Nymburk Sassari è in diretta dalla Sportovni Hala, alle ore 18:30 di martedì 9 marzo: partita valida per la seconda giornata nel gruppo L di basket Champions League 2020-2021, rappresenta uno snodo importante per la Dinamo che ha iniziato male i playoff del torneo, facendosi battere in casa da Saragozza. Un ko inaspettato, anche se non il primo al PalaSerradimigni in questa competizione, che peraltro ci ha detto molto sullo stato e i rapporti di forza all’interno del girone, con il Banco di Sardegna chiamato al riscatto immediato.

Nymburk sarebbe sulla carta la squadra con meno valore nel raggruppamento ma, pronti via, ha battuto il Bamberg che aveva chiuso 6-0 la regular season; ecco allora che Gianmarco Pozzecco dovrà chiedere tutto ai suoi ragazzi, perché perdere ancora sarebbe un grosso rischio in termini di qualificazione ai quarti. Vedremo quello che succederà nella diretta di Nymburk Sassari, aspettandone la palla a due possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali legati a questa partita.

DIRETTA NYMBURK SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Nymburk Sassari non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, che purtroppo non si occupa della Champions League di basket; possiamo tuttavia segnalare che gli utenti DAZN potranno attivare la piattaforma su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e seguire la partita in mobilità. La diretta streaming video sarà consentita anche sul portale Eurosport Player, ma anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

DIRETTA NYMBURK SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Per la Dinamo, Nymburk Sassari è una partita da non sottovalutare: siamo in trasferta e i ragazzi isolani arrivano da una battuta d’arresto inaspettata in campionato. Sabato hanno perso a Varese, contro il fanalino di coda della Serie A1, non riuscendo a pareggiare la voglia e l’intensità che la Openjobmetis ha messo in campo nel secondo tempo; alla fine la sconfitta è stata anche netta nel punteggio, a riprova del fatto che in questo momento il Banco di Sardegna è una squadra stanca che sta iniziando a sentire il peso dei tanti impegni. Pure, resta una corazzata che è stata costruita per vincere tutto, o quantomeno provarci; ha già fallito gli appuntamenti di Supercoppa (fuori in semifinale) e Coppa Italia (eliminazione al primo turno) e sa bene che per lo scudetto dovrà sudare le consuete sette camicie perché, almeno in questo momento, Milano le è superiore. La Champions League potrebbe dunque essere un altro trofeo internazionale da mettere in bacheca dopo la Europe Cup, ma i playoff sono iniziati in salita e adesso bisogna porvi subito rimedio…

© RIPRODUZIONE RISERVATA