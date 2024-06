Video/ Polonia Austria (1-3) gol e highlights: Arnautovic elimina Lewandowski! (EURO 2024, 21 giugno)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI POLONIA AUSTRIA: LA SINTESI

All’Olympiastadion di Berlino l’Austria ha la meglio sulla Polonia per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i biancorossoneri tentano di assumere immediatamente il controllo delle operazioni attaccando subito i rivali di giornata con un tiro di Laimer bloccato da Szczesny già al 2′ e la loro partenza arrembante viene premiata intorno al 9′ dal gol del vantaggio firmato da Trauner, protagonista con un colpo di testa vincente a sfruttare l’assist offertogli da Mwene sugli sviluppi di una rimessa laterale.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Demirovic è il nuovo Dzeko? Si sblocca Belotti al Como (22 giugno 2024)

La reazione polacca tarda ad arrivare ed è il romanista Zalewski, tutto solo, a sparare alto dall’interno dell’area di rigore verso il 18′. Dall’altro lato Baumgartner viene anticipato in uscita al 22′ dallo juventino Szczesny e l’ex milanista Piatek sigla invece la rete del pareggio momentaneo insaccando la sfera respinta da un difensore sul tiro di Buksa al 30′. L’Austria si rifa sotto con un paio di spunti non capitalizzati da Sabitzer tra il 38′ ed il 42′, rischiando però anche sul calcio di punizione di Zielinski parato in calcio al 45’+1′.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Pazza idea Scamacca! Abraham piace a Fonseca (22 giugno 2024)

Nel secondo tempo Das Team suona la carica già al 51′ con un colpo di testa bloccato ed è Baumgartner a riportare definitivamente avanti i suoi al 66′, segnando un gol su suggerimento di Prass. Nel finale l’interista e capitano Arnautovic cala il tris al 78′ trasformando il calcio di rigore concesso per fallo di Szczesny su Sabitzer e nel recupero Grosicki calcia a lato al 90’+3′, non riuscendo così a riaprire la partita.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro turco Halil Umut Meler ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Slisz al 53′, Moder al 62′, Lewandowski al 64′ e Szczesny al 77′ da una parte, Wimmer al 56′ ed Arnautovic al 70′ dall’altra. La vittoria conquistata in questa seconda giornata della fase a gruppi degli Europei di calcio 2024 significa tre punti per l’Austria che raggiunge così quota 3 nella classifica del girone D mentre la Polonia resta invece ancorata a zero punti

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Caos col Chelsea per Lukaku. Spinazzola, contratto a gettone (22 giugno 2024)

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI POLONIA AUSTRIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA