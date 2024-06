DIRETTA OLANDA FRANCIA/ Video streaming Rai 1: il top fu 28 anni fa (Euro 2024, oggi venerdì 21 giugno)

DIRETTA OLANDA FRANCIA: TESTA A TESTA

Naturalmente c’è una lunghissima storia che ci accompagnerà verso la diretta di Olanda Francia. I numeri complessivi ci parlano di 30 precedenti, con un bilancio certamente favorevole alla Francia grazie a sedici vittorie contro undici successi per l’Olanda, mentre è da notare che i pareggi sono stati solamente tre. In realtà la maggioranza di queste sfide sono amichevoli, mentre in contesti ufficiali la sfida più prestigiosa resta il quarto di finale degli Europei 1996, che la Francia vinse per 5-4 dopo i calci di rigore.

Un aspetto molto significativo da mettere in evidenza nella storia della partita è che i rapporti di forza sono diventati favorevoli ai Bleus solo di recente, con la bellezza di sette vittorie per la Francia nelle ultime otto partite contro l’Olanda, compresa la doppia sfida nel girone di qualificazione proprio per Euro 2024, che vede quindi galletti e Orange sempre avversari. La Francia vinse in casa con un perentorio 4-0 la partita d’andata disputata il 24 marzo 2023, per poi concedere il bis andando a vincere per 1-2 in Olanda al ritorno, disputato il 13 ottobre sempre dell’anno scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OLANDA FRANCIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come ormai tutti sanno, la partita di prima serata a Euro 2024 è visibile in chiaro per tutti su Rai 1, che di conseguenza sarà il punto di riferimento per la diretta tv di Olanda Francia, disponibile comunque anche per gli abbonati sui canali di Sky Sport, che trasmette per intero gli Europei 2024. Questo significa che sarà doppia la diretta streaming video di Olanda Francia, per tutti tramite sito o app di Rai Play e per gli abbonati anche tramite Sky Go o Now TV.

UNA PARTITA DI CARTELLO!

Non c’è bisogno di grandi presentazioni quando in programma ci sono partite di cartello come la diretta di Olanda Francia, che alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 21 giugno, sarà arbitrata dall’inglese Anthony Taylor per la seconda giornata del girone D di Euro 2024 presso lo stadio Red Bull Arena di Lipsia. Grande tradizione su entrambi i fronti ma pure l’attualità è decisamente intrigante verso la diretta di Olanda Francia, che sarà infatti la sfida fra le due capolista di questo gruppo degli Europei di calcio.

Volendo approfondire il discorso, dobbiamo dire che in realtà non tutto è stato facile al debutto per Orange e Bleus, perché l’Olanda ha vinto con un gol al minuto 83 dopo essere stata anche in svantaggio contro la Polonia, mentre la Francia ha avuto bisogno di un’autorete per piegare l’Austria con il minimo scarto. Insomma, in termini di prestazioni si potrebbe anche fare meglio, ma quello che conta è avvicinare ancora di più gli ottavi di finale, che saranno garantiti a chi dovesse vincere stasera ma potrebbero anche essere ipotecati da entrambe con un pareggio: quale sarà l’atteso verdetto della diretta di Olanda Francia?

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA FRANCIA

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Olanda Francia. Dovrebbe andare sul sicuro Ronald Koeman per una partita così delicata: il modulo degli Orange dovrebbe essere il 4-3-3, con il portiere Verbruggen protetto dagli interisti Dumfries come terzino destro e De Vrij insieme a Van Dijk nella coppia centrale, mentre a sinistra giocherà Aké; linea a tre invece a centrocampo per l’Olanda, con il milanista Reijnders insieme a Schouten e Veerman; infine in attacco ci aspettiamo per gli Orange un tridente con Simons ala destra, Depay centravanti e Gakpo sulla fascia sinistra.

Didier Deschamps dovrebbe usare prudenza per Mbappé, la Francia quindi dovrebbe schierarsi con un modulo 4-3-3 nel quale Dembélé a destra, Giroud come centravanti e Thuram largo a sinistra dovrebbero comporre il tridente d’attacco, con Griezmann portato di conseguenza sulla linea del centrocampo a tre insieme a Kanté e Rabiot. Alle loro spalle, il portiere sarà naturalmente Maignan e davanti a lui ecco Koundé terzino destro, i due difensori centrali Saliba e Upamecano ed infine Theo Hernández nei panni di terzino sinistro.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, è doveroso analizzare anche il pronostico sulla diretta di Olanda Francia e per farlo ci basiamo sulle quote offerte dall’agenzia Snai. Favoriti i Bleus, che formalmente giocano in trasferta: il segno 2 è infatti quotato a 2,30, le differenze sono comunque ridotte e infatti la vittoria dell’Olanda è indicata a quota 3,20 sul segno 1 e infine il pareggio (segno X) varrebbe 3,35 volte la posta in palio.











