DIRETTA/ Olanda Francia streaming video tv: una storia leggendaria (Euro 2024, 13 ottobre 2023)

DIRETTA OLANDA FRANCIA: I TESTA A TESTA

La storia della diretta di Olanda Francia è ricca di tradizione: tra queste due nazionali abbiamo avuto partite davvero splendide come ad esempio quella nel girone degli Europei 2000, che era terminata 3-2 in favore degli orange ma con i Bleus che avrebbero poi vinto il titolo (subito dopo il Mondiale) in una finale per noi parecchio triste e beffarda. Nelle ultime dieci gare, la cui prima è proprio quella di cui sopra, la Francia si è imposta in sei occasioni; le vittorie dell’Olanda sono tre e abbiamo un pareggio senza reti in un’amichevole che era stata disputata nel marzo 2004.

Attenzione alla striscia dei transalpini, che si sono imposti tra il marzo 2014 e il settembre 2018 per ben cinque volte consecutive; l’Olanda è tornata a festeggiare nel novembre di cinque anni fa, era una partita valida per le qualificazioni agli Europei 2020 (poi giocati l’anno dopo, causa pandemia) e risolta dai gol di Georginio Wijnaldum e Memphis Depay, quest’ultimo a segno su rigore. L’ultimo successo esterno della Francia porta la data dell’ottobre 2016, qualificazioni al Mondiale che i Bleus avrebbero poi vinto in Russia: al ritorno (curiosamente in agosto) era finita 4-0 per la Francia, che invece qui alla Johan Cruijjf Arena (che si chiamava ancora Amsterdam Arena) aveva vinto con il gol di Paul Pogba. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA OLANDA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Francia non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto non sarà questa una delle partite fornite nel nostro Paese, il che significa di rimando che non si potrà seguire nemmeno tramite un servizio di diretta streaming video. Per avere informazioni utili sul match e sulle due nazionali in campo potrete comunque consultare il sito ufficiale della Uefa, all’indirizzo www.uefa.com, ma anche eventualmente gli account che Olanda e Francia mettono a disposizione sui social network, in particolare le pagine Facebook e X (il nuovo nome di Twitter).

IMPORTANTE PER GLI ORANGE!

Olanda Francia, partita in diretta dalla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, si gioca alle ore 20:45 di venerdì 13 ottobre: siamo nel gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2024 e, oltre a essere la possibilità di rivincita per gli orange che a Saint Denis erano stati asfaltati (4-0 in favore dei Bleus) è anche una partita importante perché il pass per la fase finale del torneo è tutt’altro che ottenuto, l’Olanda ha sì una partita in meno della Grecia ma anche gli stessi punti e, dovesse perdere oggi, si complicherebbe non poco la vita sulla strada verso un obiettivo considerato minimo.

La Francia invece è sostanzialmente certa di essere ai prossimi Europei: i Bleus hanno sempre vinto sino a qui e chiaramente Didier Deschamps vorrà provare a chiudere il girone a punteggio pieno, il che per l’appunto potrebbe complicare i piani del suo collega Ronald Koeman. Aspettiamo che la diretta di Olanda Francia prenda il via, ma nel frattempo possiamo fare qualche considerazione sul modo in cui i due Commissari Tecnici potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco, e quindi andiamo subito a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA FRANCIA

Nel 3-4-3 di Ronald Koeman per Olanda Francia il portiere dovrebbe essere Flekken (Bijlow e Noppert non ci sono); in difesa senza De Ligt ha una chance De Vrij, ma al fianco di Van Dijk e Aké il favorito sarebbe Van de Ven con Dumfries e Daley Blind che invece si allargherebbero sulle corsie laterali, partendo dal centrocampo. Manca anche l’infortunato Frenkie De Jong, quindi in mezzo potrebbe agire il tandem dell’Atalanta Koopmeiners-De Roon; out Gakpo per l’attacco, e quindi Malen possibile centravanti tattico con Xavi Simons e Noa Lang che farebbero gli esterni alti.

Per quanto riguarda la Francia, tante opzioni per Deschamps: Maignan il portiere, sulla carta Ibrahima Konaté e Upamecano centrali avendo poi Koundé largo a destra e Theo Hernandez che spinge a sinistra. Tchouaméni e Rabiot sono i due grandi favoriti per giocare in mezzo al campo; sulla trequarti ci sarà Griezmann, poi volendo considerare Giroud titolare abbiamo un ballottaggio allargato, perché Mbappé giocherebbe largo e dunque la terza maglia tra le linee se la contenderebbero Marcus Thuram (forse favorito), Coman e Ousmane Dembélé.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Olanda Francia possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per il gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2024. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 3,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,40 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.











