DIRETTA OLANDA GEORGIA U21/ Video streaming tv: i precedenti del match sono due (Europei 2023, 27 giugno)

DIRETTA OLANDA GEORGIA U21: I TESTA A TESTA

Nella diretta di Olanda Georgia U21 spiccano due precedenti, che sono risalenti alle qualificazioni agli Europei 2015: curiosamente, e anche abbastanza incredibilmente potremmo dire, le due gare si erano risolte con una vittoria a testa, ancor più incredibile il fatto che si fosse trattato di successi esterni e, di conseguenza, la Georgia fosse andata a vincere in Olanda. Era successo nel settembre 2014, per il match di ritorno: al De Adelaarshorst di Deventer il gol decisivo era arrivato al 71’ minuto, e lo aveva segnato Jaba Jigauri.

RISULTATI EUROPEI U21 2023, CLASSIFICHE/ Grande bagarre nel girone A, diretta gol live score (27 giugno)

All’andata, disputata quasi un anno prima (in ottobre), la vittoria era andata all’Olanda con un netto 6-0, cosa che aveva reso ancor più clamoroso il risultato del ritorno: due gol nel primo tempo con Jean-Paul Boetius e Luc Castaignos che, passato brevemente dall’Inter, aveva poi completato una tripletta. Le altre due reti le aveva firmate Quincy Promes: era una nazionale orange che prometteva molto e nella quale giocavano anche Adam Maher, Stefano Denswil, Nathan Aké e Davy Klaassen, ma a quegli Europei con fase finale a otto squadre non era nemmeno riuscita a qualificarsi, cedendo il passo alla Slovacchia e poi perdendo lo spareggio contro il Portogallo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PORTOGALLO BELGIO U21/ Video streaming tv: l'ultimo incrocio è 16 anni fa (Europei 2023, 27 giugno)

DIRETTA OLANDA GEORGIA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Georgia U21, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: alcune partite degli Europei U21 vengono fornite dalla televisione di stato, ma per la fascia oraria del tardo pomeriggio di oggi è stata scelta l’altra sfida del gruppo A. Di conseguenza, non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per assistere a Olanda Georgia U21; per le informazioni utili consigliamo comunque di consultare il sito della Uefa (www.uefa.com) e i relativi account che la federazione europea mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

Probabili formazioni Portogallo Belgio U21/ Quote: conferma per Vranckx e De Ketelaere? (Europei 2023)

OLANDA GEORGIA U21: PARTITA MOLTO DELICATA!

Olanda Georgia U21 sarà in diretta dallo stadio Boris Paichadze di Tbilisi: si gioca alle ore 18:00 di martedì 27 giugno per la terza e ultima giornata nel gruppo A agli Europei Under 21 2023. Per la nazionale di casa è un sogno ad occhi aperti: grazie a 4 punti raccolti in due partite, la Georgia U21 è ad un passo dalla qualificazione ai quarti in quella che è la prima partecipazione di sempre al torneo continentale, sarà pass per la fase ad eliminazione diretta in caso di pareggio ma la strada potrebbe aprirsi anche con una sconfitta, a patto però che il Belgio non batta il Portogallo.

L’Olanda ha 2 punti, e ha segnato un gol in meno dei Diavoli Rossi: per qualificarsi deve vincere, oppure pareggiare nella speranza che il Belgio faccia lo stesso ma con un numero di gol che porti la differenza reti a favore orange. Insomma: meglio pensare a non fare calcoli e provare a prendersi il successo, ma sarà tutt’altro che semplice. Aspettando che la diretta di Olanda Georgia U21 prenda il via, possiamo come sempre fare le nostre valutazioni sulle scelte che saranno operate dai due CT qui a Tbilisi, quindi possiamo prenderci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Olanda Georgia U21.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GEORGIA U21

Una tegola per Erwin Van de Looi nella diretta Olanda Georgia U21 è la squalifica di Timber: in mezzo al campo il capitano non ci sarà, spazio allora a Burger che farà ovviamente coppia con Gravenberch. Verbruggen sarà il portiere dell’Olanda, con Van Hecke e Van de Ven schierati come centrali; la difesa sarà completata dai due terzini Rensch e Hartman. Kenneth Taylor dovrebbe essere confermato come trequartista; Brobbey favorito su Zirkzee per il ruolo di centravanti, poi sugli esterni alti Ekkelenkamp a destra e Summerville a sinistra, ma qui attenzione a Mijnans che se la può giocare.

La Georgia U21 di Ramaz Svanadze opera con un 5-4-1, che diventa 3-4-3: Khvadagiani e Azarovi sono i due terzini che partono sulla linea di difesa con i centrali Gelashvili, Kalandadze e Sazonov, in porta c’è Mamardashvili e poi a centrocampo la coppia formata da Mekvabishvili e Luka Gagnidze, insidiati da Nika Gagnidze. Davitashvili e Moistsrapishvili dovrebbero essere i due esterni alti, con la concorrenza forte di Guliashvili e Tsitaishvili; Gagua invece sarà sicuramente la prima punta della nazionale georgiana.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Olanda Georgia U21, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Il segno 1 che identifica la vittoria degli orange vi farebbe guadagnare 1,65 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,80 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria dei padroni di casa, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 4,75 volte la vostra giocata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA