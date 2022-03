Diretta Olanda Germania/ Streaming video tv: che show ad Amsterdam! (amichevole)

DIRETTA OLANDA GERMANIA: AMICHEVOLE DI LUSSO!

Olanda Germania, che si gioca in diretta alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, alle ore 20:45 di martedì 29 marzo, è un’amichevole di lusso: non serve nemmeno ricordare quanti incroci storici queste due nazionali abbiano avuto nel passato, basti citare la finale del Mondiale nel 1974 o la semifinale degli Europei nel 1988 (una vittoria a testa, sempre in terra tedesca) ma poi anche il famoso ottavo dei Mondiali 1990 a San Siro, con il celebre episodio dell’espulsione di Rijkaard e Völler. Oggi l’Olanda si sta ritrovando dopo qualche anno complicato, si è qualificata subito per i Mondiali e arriva dall’amichevole vinta contro la Danimarca, alla ricerca della sua vera identità per tornare grande e scacciare la maledizione di Coppa del Mondo.

Anche la Germania però non se l’è passata troppo bene ultimamente: in Russia da campione in carica è stata incredibilmente eliminata al girone, agli Europei non ha mai dato la sensazione di essere competitiva, in generale ora si prova a innestare un nuovo ciclo vincente con l’avvento di Hans-Dieter Flick e certamente le qualificazioni sono andate bene – salvo un incidente di percorso – mentre sabato è stata battuta l’Islanda. Ora, concentriamoci su quello che ci attende ad Amsterdam: certamente uno spettacolo sia pure senza obiettivi concreti, e allora nell’attesa che la diretta di Olanda Germania prenda il via facciamo qualche valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA OLANDA GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Olanda Germania non sarà disponibile: i canali della nostra televisione non trasmetteranno queste amichevoli internazionali, e questo significa che non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la Olanda Germania. Per avere accesso ad alcune informazioni utili consigliamo comunque di visitare i profili che la UEFA mette a disposizione sui social network: in particolare le pagine di Facebook e Twitter, e questo vale anche per le due federazioni le cui nazionali si affrontano oggi in campo.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GERMANIA

Il primo dato che riguarda la diretta Olanda Germania è che Louis Van Gaal ha abbandonato il 4-3-3: il CT degli orange ha aperto al 3-4-1-2, difesa comandata da Van Dijk – che con il manager ha avuto una sorta di polemica a distanza proprio sul modulo – e la conferma di De Ligt e Aké, in porta Krul o Drömmel se la giocano con Flekken. Sulle corsie laterali qualcosa potrebbe cambiare, i candidati sono Hateboer e Wijndal (per Dumfries e Daley Blind, che può scalare in difesa) mentre in mezzo potrebbe arrivare la conferma per Frenkie De Jong che giocherebbe con De Roon, a quel punto Wijnaldum agirebbe da trequartista dove è in ballottaggio anche Klaassen, lui pure una possibilità in mediana. Davanti, Danjuma, Malen e Weghorst sono candidature utili: contro la Danimarca avevano iniziato Bergwijn e Depay, tre gol in due, e l’attaccante del Barcellona potrebbe esserci ancora.

Anche Flick dovrebbe cambiare qualcosa: in porta Neuer è pronto a riprendersi la maglia, davanti a lui dovrebbero verosimilmente tornare Rüdiger e Ginter mentre sulle corsie laterali i titolari potrebbero essere Henrichs e Christian Günter, anche se Raum rimane una possibilità a sinistra (così come Kehrer a destra). Solito imbarazzo della scelta in mezzo, perché Musiala può scalare e poi c’è Neuhaus, che può prendere il posto di Weigl e affiancare Gündogan; davanti a questa cerniera, Thomas Muller e Leroy Sané naturalmente sono forti candidati a iniziare la partita, dunque possibilità di vederli titolari (ma per la maglia al centro c’è anche Brandt) con la possibile conferma di Havertz, che però potrebbe giocare da centravanti tattico liberando un posto. Questo a meno che il CT scelga di puntare su Nmecha come prima punta…

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai che regolano il pronostico sulla diretta Olanda Germania ci forniscono un quadro particolarmente equilibrato. Il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,45 volte la puntata; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita corrispondente a 3,30 volte quanto messo sul piatto, mentre con il successo della squadra in trasferta (segno 2) il vostro guadagno con questo bookmaker sarebbe equivalente a 2,75 volte l’importo che avrete deciso di investire.











