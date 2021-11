DIRETTA OLANDA NORVEGIA/ Video streaming Canale 20: i precedenti sono ben 21

DIRETTA OLANDA NORVEGIA: I TESTA A TESTA

In avvicinamento alla diretta di Olanda Norvegia, dobbiamo dire qualcosa in più circa la storia di questa partita che oggi sarà fondamentale per le sorti del girone G delle qualificazioni mondiali. I precedenti sono in totale 21, con l’Olanda in netto vantaggio ma non così dominante: si contano infatti nove successi per i Paesi Bassi, sette pareggi e cinque vittorie per la Norvegia, con 45 gol all’attivo dell’Olanda e 28 invece per gli scandinavi.

La prima volta risale addirittura al 31 agosto 1919, quando un’amichevole terminò con un pareggio per 1-1, mentre il risultato più clamoroso è il 9-0 olandese del 1° novembre 1972, quando d’altronde l’Olanda era all’apice della sua storia e stupiva il mondo trascinata da Johan Cruijff. Dal 2000 ad oggi ci sono stati quattro confronti con tre vittorie dell’Olanda e un pareggio, la Norvegia infatti non vince dal 23 settembre 1992. All’andata fu però un pareggio per 1-1 ad Oslo il 1° settembre scorso, con vantaggio norvegese firmato da Haaland al 20’ minuto e pareggio di Klaassen al 35’. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA OLANDA NORVEGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Norvegia sarà trasmessa su Canale 20: è infatti questa la partita delle qualificazioni Mondiali 2022 che questa sera viene fornita da Mediaset, attraverso il consueto canale dedicato a questi appuntamenti. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

OLANDA NORVEGIA: SI DECIDE TUTTO!

Olanda Norvegia, che sarà diretta dall’arbitro francese Clément Turpin, si gioca al De Kuip di Rotterdam, con calcio d’inizio alle ore 20:45 di martedì 16 novembre: è la partita che decide tutto o quasi nel gruppo G delle qualificazioni Mondiali 2022. L’Olanda ha rimandato la festa pareggiando in Montenegro, ma cambia poco: visto l’enorme vantaggio nella differenza reti, agli orange basta un pareggio per prendersi il pass per il Qatar e dunque parte decisamente favorita, anche perché può giocare in casa e già sulla carta appare superiore nei valori agli scandinavi.

La Norvegia ha scialacquato la possibilità di blindare i playoff con un deludente 0-0 interno contro la Lettonia: adesso è dura, perché la Turchia (che gioca a Podgorica) ha una differenza reti migliore e in caso di doppio pareggio andrebbe ai playoff, costringendo dunque gli scandinavi a vincere e sperare. Vedremo, di certo saranno grandi emozioni nella diretta di Olanda Norvegia e allora vedremo quello che succederà a Rotterdam, intanto possiamo iniziare con una rapida analisi sulle scelte da parte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA NORVEGIA

Louis Van Gaal perde De Vrij per Olanda Norvegia: sarà allora De Ligt a fare coppia con Van Dijk al centro della difesa, in porta ci sarà Bijlow mentre sugli esterni i titolari dovrebbero essere nuovamente Dumfries e Daley Blind. Tecnicamente gli orange non dovrebbero cambiare rispetto a sabato: Wijnaldum e Klaassen restano favoriti per accompagnare la regia di Frenkie De Jong in mezzo al campo, il tridente offensivo sarà comandato dallo scatenato Depay con Malen e Danjuma che potrebbero affiancarlo dagli esterni, qui attenzione a Bergwijn che è la prima alternativa.

La Norvegia si presenta al De Kuip ancora senza Haaland: come prima punta gioca Sörloth, alle sue spalle potrebbe essere il momento di Joshua King che agirebbe in posizione centrale stretto tra Ødegaard e Elyounoussi, mentre nel settore nevralgico del campo ci sarebbe spazio per due mediani come Normann e Thorsby. In porta avremo Nyland, davanti a lui i due centrali difensivi saranno Strandberg e Lode e i due terzini dovrebbero essere ancora Marcus Pedersen, che percorrerà la fascia destra, e Meling che si piazzerà invece sulla corsia mancina.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Olanda Norvegia, e allora possiamo andare a vedere cosa preveda il bookmaker per questa partita delle qualificazioni Mondiali 2022. Il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare 1,40 volte quanto messo sul piatto; abbiamo poi il segno X per il pareggio che porta in dote una vincita corrispondente a 4,50 volte la puntata mentre il segno 2, sul quale dovrete scommettere per l’affermazione degli ospiti, la somma che andreste a intascare sarebbe equivalente a 7,00 volte l’importo investito.



