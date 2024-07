DIRETTA OLANDA INGHILTERRA/ Video streaming Rai 1: una storia lunga ben 117 anni! (Europei 2024, 10 luglio)

DIRETTA STREAMING OLANDA INGHILTERRA: I TESTA A TESTA

Grande tradizione, come detto, per la diretta di Olanda Inghilterra: una nazionale che ha di fatto condizionato la rivoluzione degli anni Settanta (pur senza mai vincere) contro quella che ha sempre ritenuto di aver inventato il calcio, e che per parecchio tempo ha rifiutato di confrontarsi con le altre nazionali in contesti ufficiali. Prima sfida nell’aprile 1907, prime cinque vittorie inglesi: tra queste un 8-1, un 12-2 e un 9-1, il primo successo dell’Olanda è datato marzo 1913 (2-1) ma qui siamo ancora in regime di amichevoli. Sono stati test match fino alla tripletta con cui Marco Van Basten, nel girone degli Europei 1988 vinti dagli orange, spazzò via l’Inghilterra che andò inutilmente a segno con Bryan Robson.

Formazioni Olanda Inghilterra/ Quote: il duello Verbruggen vs Pickford (semifinale Europei 2024, 10 luglio)

Da lì naturalmente abbiamo avuto tantissimi incroci ma parecchie amichevoli, nei grandi tornei rimane solo un 4-1 inglese nel girone degli Europei 1996, a Wembley, con doppiette di Alan Shearer e Teddy Sheringham (a segno Patrick Kluivert per l’Olanda), poi come ultima partita abbiamo la semifinale di Nations League nel giugno 2019, qui la vittoria aveva sorriso agli orange ai tempi supplementari, Matthijs De Ligt aveva risposto a Marcus Rashford e poi nell’extra time ecco l’autorete di Kyle Walker e il gol di Quincy Promes. (agg. di Claudio Franceschini)

PAGELLE SPAGNA FRANCIA/ I voti: Yamal trascina in finale le Furie Rosse, Mbappè... (9 Luglio, Euro 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA DI OLANDA INGHILTERRA IN STREAMING VIDEO TV

Partita serale, unica sfida del giorno agli Europei 2024, e dunque la diretta tv di Olanda Inghilterra sarà fornita da Rai Uno, in chiaro per tutti, appuntamento classico alle ore 21:00 per quanto riguarda questa manifestazione. Non cambia il palinsesto oggi, non cambia nemmeno la possibilità di seguire questo splendida sfida Olanda Inghilterra in diretta streaming video, qualora non abbiate a disposizione un televisore: vi basterà infatti dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure attivare la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI OLANDA INGHILTERRA

Diretta/ Spagna Francia (risultato finale 2-1): impresa spagnola! (Europei 2024, 9 luglio)

CHE GRANDE SPETTACOLO!

Con la diretta di Olanda Inghilterra ci avviciniamo a un grande big match, e naturalmente al nome della seconda finalista agli Europei 2024: mercoledì 10 luglio alle ore 21:00 ecco la seconda semifinale, al Signal Iduna Park di Dortmund arbitra il padrone di casa Felix Zwayer e noi ci aspettiamo davvero scintille in una partita di grande tradizione ma soprattutto tra due nazionali che sono riuscite ad arrivare fino a qui tra mille fatiche, come i rigori necessari all’Inghilterra per superare la Svizzera, il fiatone (il clamoroso ribaltone contro la Slovacchia) ma adesso anche tanta convinzione, perché in gara secca può succedere di tutto.

Forse in termini generali ha brillato più l’Olanda, anche se il suo girone non è stato esattamente indimenticabile; gli orange però sono riusciti a ritrovarsi quando più contava, prima dominando contro la Romania e poi rimontando una Turchia contro la quale il match dei quarti si era messo decisamente male. Il pronostico sulla diretta di Olanda Inghilterra conta fino a un certo punto, davvero sarà una semifinale aperta a tutto e noi la godremo insieme, intanto mentre aspettiamo che arrivi il calcio d’inizio possiamo iniziare a considerare quali possano essere le scelte da parte dei due CT qui a Dortmund, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA INGHILTERRA

Nella diretta di Olanda Inghilterra si affrontano due CT che hanno le idee chiare, e agli Europei 2024 hanno cambiato pochissimo: Ronald Koeman gioca con il 4-2-3-1 che può diventare 4-2-1-3 o 4-3-3, elastiche le posizioni di Reijnders e Xavi Simons mentre sono più bloccate quelle che competono a Schouten e Bergwijn (favorito su Malen) e Gakpo, Depay fa ancora il centravanti tattico e di movimento mentre nel reparto arretrato ecco De Vrij e Van Dijk davanti a Verbruggen con Dumfries e Aké che corrono sulle corsie laterali, la posizione di quest’ultimo può anche creare un modulo a tre.

Southgate ha fatto ancora meno modifiche: in Olanda Inghilterra ritrova Guéhi e lo manda in campo con Walker e Stones davanti a Pickford, i tre leoni sono passati al 3-4-2-1 avanzando Trippier e arretrando Saka che ha più campo per attaccare, restano fissi i due centrali che sono Declan Rice, naturalmente, e Mainoo che pare aver vinto il ballottaggio con tutta la concorrenza (Alexander-Arnold e Gallagher), sulla trequarti quindi si muovono Foden e Bellingham, sostanzialmente senza rivali, che faranno compagnia al centravanti che, ça va sans dire, sarà Harry Kane.

PRONOSTICO E QUOTE OLANDA INGHILTERRA

Le quote che l’agenzia Snai ha emesso in occasione della diretta di Olanda Inghilterra presentano un quadro nel quale i tre leoni sono la nazionale favorita, anche se comunque la semifinale degli Europei 2024 si presenta più come una partita da tripla. Infatti il segno 2, che identifica la vittoria dell’Inghilterra, permetterebbe un guadagno che equivale a 2,65 volte la vostra giocata; per contro il segno 1 che regola l’affermazione dell’Olanda vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 3,25 volte la posta in palio, infine il segno X su cui puntare per il pareggio equivale, con questo bookmaker, a una vincita che ammonta a 2,85 volte l’importo che avrete pensato di investire sul match del Signal Iduna Park.











© RIPRODUZIONE RISERVATA