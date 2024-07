Video/ Inghilterra Svizzera (6-4 dcr) gol e highlights: in semifinale grazie a Pickford! (6 luglio EURO 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI INGHILTERRA SVIZZERA: LA SINTESI

Alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf l’Inghilterra ha la meglio sulla Svizzera per 6 a 4 ai calci di rigore come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo nessuna delle due Nazionali pare intenzionata a volersi scoprire in maniera eccessiva decidendo piuttosto di studiare i rivali di giornata così da non rischiare di lasciare eventuali buchi difensivi. Tuttavia, in questo modo la partita tarda a decollare ed entrambe le compagini finiscono con il rimanere a secco di occasioni, creando soltanto eventuali pericoli ad esempio con uno spunto di Embolo per gli svizzeri contenuto all’11’ e con un tiro di Mainoo per gli inglesi ribattuto intorno al 16′.

Nel secondo tempo il contesto sembra restare invariato almeno in avvio di ripresa nonostante gli sforzi compiuti dagli uomini di mister Yakin che si riaffacciano in zona offensiva tramite le giocate del solito Embolo che chiama in causa Pickford sia al 51′ che al 57′ sebbene non riesca a metterlo in difficoltà. Nell’ultima parte dei tempi regolamentari l’elvetico Aebischer spara poi alto al 66′ ed è proprio lo stesso suo compagno Embolo a spezzare quindi l’equilibrio iniziale con la rete segnata al 75′, insaccando la sfera sporcata da Stones su un cross dalla destra di Ndoye.

I Tre Leoni non si danno per vinti e rispondono pervenendo al gol del pareggio immediatamente all’80’ con Saka, bravo a trovare l’angolino giusto per piazzare il pallone con una conclusione a giro dal limite dell’area su suggerimento di Rice. Nel recupero Embolo manca il colpaccio per gli svizzeri. Nel corso dei tempi supplementari i britannici suonano la carica al 95′ con un tentativo di Rice parato in angolo da Sommer che evita il peggio pure al 102′ sul doppio spunto di Bellingham.

Dal canto loro, i biancorossi si disperano invece centrando l’incrocio dei pali sul calcio d’angolo battuto da Shaqiri al 117′ oltre a non concretizzare nè con Amdouni nè con Widmer al 119′. Ai calci di rigore l’estremo difensore inglese Pickford disinnesca il penalty calciato da Akanji, il primo della serie svizzera, effettuando una parata decisiva poichè i suoi colleghi non commettono errori ed è Alexander-Arnold a completare la sequenza per l’esultanza finale.

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro italiano Daniele Orsato ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Kane al 67′ da un lato, Schar al 33′ e Widmer all’85’ dall’altro. La vittoria conquistata in questo terzo ottavo di finale dei campionati Europei di calcio 2024 permette all’Inghilterra di accedere alla semifinale mentre la Svizzera viene eliminata dalla competizione continentale.

