DIRETTA OLANDA TURCHIA/ Video streaming Rai 1: Orange ok in passato (quarti Europei 2024, 6 luglio)

La storia della diretta di Olanda Turchia è fatta di 14 precedenti, con un bilancio che sorride agli orange forti di sei vittorie contro quattro sconfitte, e naturalmente sono quattro anche i pareggi. Vale la pena citare il fatto che questo sarà il primo incrocio in una fase finale di un grande torneo; le ultime sfide sono quelle delle qualificazioni al Mondiale in Qatar ed era arrivata una vittoria a testa. La prima per la Turchia, che all’Ataturk aveva vinto 4-2: tris turco con Burak Yilmaz (doppietta, un gol su rigore) e Hakan Calhanoglu prima che Davy Klaassen e Luuk De Jong provassero a riaprirla, senza riuscirci perché subito dopo era arrivato il poker con tripletta personale di Burak Yilmaz.

Ad Amsterdam l’Olanda si era rifatta con gli interessi, sei mesi dopo infatti aveva rifilato un clamoroso 6-1 alla Turchia: erano gli orange di Louis Van Gaal a segno nel primo tempo con Klaassen e una doppietta di Memphis Depay, che aveva trovato la terza rete all’inizio della ripresa. L’Olanda non si era fermata, e così Guus Til e Donyell Malen avevano realizzato quarta e quinta rete della partita; nel recupero del match l’ex della Roma Cengiz Under aveva realizzato l’inutile gol della bandiera per la Turchia ancora affidata a Senol Gunes. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI OLANDA TURCHIA IN STREAMING VIDEO TV

Trattandosi della partita serale nella giornata dedicata agli Europei 2024, la diretta tv di Olanda Turchia sarà trasmessa su Rai Uno perché è questo canale che nella competizione ha sempre coperto le gare delle ore 21:00, e non farà eccezione con questo quarto di finale che, naturalmente, in assenza di un televisore potrà essere seguito anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile visitando il sito di Rai Play oppure installando e attivando la relativa app sui vostri dispositivi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI OLANDA TURCHIA

MONTELLA PER LA SEMIFINALE!

Si scaldano i motori per l’imminente diretta di Olanda Turchia: è l’ultimo quarto di finale agli Europei 2024 e si gioca alle ore 21:00 di sabato 6 luglio, definirà finalmente l’intero tabellone del torneo per le semifinali ed è un match appassionante, anche con un po’ di Italia perché Vincenzo Montella è il CT di una Turchia che ha saputo trasformare rispetto a tre anni fa, portandola ai quarti con una bellissima vittoria contro l’Austria ma anche un percorso che nel girone, per quanto “scolastico”, è stato privo di quelle falle che avevano portato all’eliminazione al primo turno nel 2021, senza mai essere in corsa e in maniera del tutto deludente.

Ora Montella se la vede con Ronald Koeman, che nel girone si è qualificato con appena 4 punti e il terzo posto ma, una volta che si è trattato di giocare a eliminazione diretta, non ha sbagliato e ha mostrato gli orange come una delle big più brillanti, asfaltando per 3-0 la Romania e prendendosi i quarti. Cosa succederà nella diretta di Olanda Turchia lo scopriremo tra poco, possiamo dire che si tratterà di una partita tutta da vivere e noi possiamo iniziare a farlo leggendo insieme le potenziali scelte dei CT all’Olympiastadion di Berlino, nell’analisi delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA TURCHIA

Possiamo ipotizzare un cambio per parte, rispetto agli ottavi, verso la diretta di Olanda Turchia. Tra le fila degli Orange sarebbe Malen, autore di una doppietta alla Romania, che nel tridente offensivo prenderebbe il posto di Bergwijn, con la conferma abbastanza ovvia di Depay e Gakpo ma anche dell’arretramento sulla mezzala di Xavi Simons, che dunque andrebbe a operare in una linea mediana nella quale Schouten e Reijnders dovrebbero regolarmente giocare. Difesa poi classica per l’Olanda: Verbruggen in porta, De Vrij e Van Dijk davanti a lui, Dumfries come terzino destro e Aké che opererà a sinistra.

Il cambio nella Turchia riguarda il rientro di Calhanoglu, che era squalificato agli ottavi: resta in panchina Yuksek e il regista dell’Inter affianca Kokçu, Montella gioca di fatto con un 4-3-3 nel quale Muldur e Kadioglu sono i terzini di una difesa completata da Demiral e Bardakçi a protezione di Mert Gunok, mentre Ayhan ancora una volta fa sostanzialmente il perno centrale a centrocampo. Nel tridente offensivo invece Baris Yilmaz parte largo a destra, Arda Guler e Kenan Yildiz si alternano a coprire lo spazio della prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO OLANDA TURCHIA

La diretta di Olanda Turchia è leggibile e analizzabile anche attraverso le quote che sono state proposte dall’agenzia Snai, secondo cui gli Orange partono con i favori del pronostico avendo un valore pari a 1,60 volte la posta in palio sul segno 1 per la loro vittoria, per contro invece il segno 2 per il successo della Turchia vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 5,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Infine l’eventualità del pareggio per la quale c’è il segno X che, con questo bookmaker, porta in dote una vincita che equivale a 4,25 volte l’importo investito sul quarto di finale agli Europei 2024.











