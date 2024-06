DIRETTA OLANDA ISLANDA/ Video streaming tv: precedenti, dominio orange ma nelle ultime… (10 giugno 2024)

DIRETTA OLANDA ISLANDA: I TESTA A TESTA

Non mancano i precedenti nella diretta di Olanda Islanda, anche se già le ultime sfide risalgono alle qualificazioni agli Europei 2016: è passato del tempo, e incredibilmente bisogna dire che quelle due gare le aveva vinte entrambe l’Islanda, che del resto si era qualificata alla fase finale e poi aveva anche raggiunto clamorosamente i quarti, eliminando l’Inghilterra prima di venire battuta dalla Francia padrona di casa. In Olanda aveva deciso il rigore di Gylfi Sigurdsson, invece nella partita di andata, disputata quasi un anno prima, il successo era stato ancora più rotondo e maturato grazie a un altro penalty di Sigurdsson che poi aveva anche infilato la doppietta personale, tutto nel primo tempo.

DIRETTA/ Italia Panama U21 (risultato 0-2) video streaming Rai: pessimo avvio di partita! (10 giugno)

Quelle due vittorie dell’Islanda sono ancora più clamorose se pensiamo che nelle sfide precedenti si registrano nove vittorie dell’Olanda e un pareggio; gli orange insomma hanno dominato, il successo più recente risale però al giugno 2009 sulla strada dei Mondiali in Sudafrica – l’Olanda avrebbe poi raggiunto la finale, persa contro la Spagna – ed era stato un 2-1 esterno maturato con due gol nei primi 17 minuti e la curiosa firma di due mediani come Nigel De Jong e Mark Van Bommel, per l’Islanda era stato inutile il timbro di Kristjan Orn Sigurdsson che aveva segnato a due minuti dal fischio finale dell’arbitro. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Italia Panama U21/ Ancora dubbi per Nunziata (oggi lunedì 10 giugno 2024)

OLANDA ISLANDA, COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Ottima copertura per questa amichevole come per molte altre in questi giorni, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio ci sarà l’appuntamento con la telecronaca di Filippo Benincampi per seguire stasera la diretta tv di Olanda Islanda, almeno per gli abbonati alla piattaforma sportiva della tv satellitare, con in aggiunta anche la diretta streaming video di Olanda Islanda per gli abbonati a NOW TV.

OLANDA ISLANDA: ULTIMA AMICHEVOLE ORANGE

Siamo alle battute finali della preparazione per Euro 2024, la diretta di Olanda Islanda oggi, lunedì 10 giugno 2024, sarà quindi un appuntamento molto significativo, fissato alle ore 20.45. Da non sottovalutare gli ospiti, che in realtà non sono qualificati per gli Europei ma nei giorni scorsi si sono presi il lusso di vincere in Inghilterra, un’impresa che sicuramente farà molto bene al morale e alla consapevolezza dell’Islanda verso gli impegni futuri, oltre a rendere ancora più intriganti le risposte che emergeranno dall’amichevole di stasera per gli Orange, di nuovo allo stadio De Kuip di Rotterdam.

Video/ Francia Canada (0-0) gol e highlights: che traversa per Millar! (Amichevole, 9 giugno 2024)

Naturalmente è però l’Olanda ad essere al centro dei riflettori: la precedente amichevole ha decisamente sorriso agli uomini del c.t. Ronald Koeman, che infatti arrivano dal convincente 4-0 al Canada<. Adesso è il momento dell’ultimo test, poi la fase a gironi di Euro 2024 li vedrà nello stesso gruppo della Francia e quindi ne vedremo delle belle fin da subito. Questo è evidentemente uno dei motivi per seguire con la massima attenzione una delle ultime amichevoli prima che si entri definitivamente nel vivo degli Europei: che cosa ci dirà quindi la diretta di Olanda Islanda?

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ISLANDA

Cerchiamo di scoprire anche le probabili formazioni per la diretta di Olanda Islanda, tenendo presente che per Ronald Koeman è l’ultima amichevole prima degli Europei: il modulo di riferimento rimane il 4-2-3-1, in porta però potrebbe giocare Bijlow e davanti a lui puntano a tornare titolari Van Dijk e De Vrij, con Aké spostato a sinistra e Dumfries messo come terzino destro. In mezzo Veerman può giocare con uno tra Schouten e Gravenberch, con il secondo forse favorito; scegliamo Malen e Gakpo come esterni offensivi (ma occhio a Bergwijn), con Xavi Simons trequartista centrale e Weghorst che potrebbe di conseguenza essere avanzato a prima punta.

Age Hareide potrebbe confermare il portiere Valdimarsson, protetto da Bjarnason e Ingason come difensori centrali, con i due terzini Fridriksson a destra e Thorarinsson a sinistra nel modulo 4-2-3-1. In mezzo al campo Thordarson con il capitano Gudmundsson, poi largo a Thorsteinsson e Sigurdsson ai fianchi di Haraldsson che sarà invece il trequartista centrale ed infine il ballottaggio come centravanti tra Gudjohnsen e Magnusson.

IN CONCLUSIONE, ECCO QUOTE E PRONOSTICO

Orange nettamente favoriti nel pronostico sulla diretta di Olanda Islanda: le quote Snai ci dicono che il segno 1 per la vittoria Orange varrebbe appena 1,15 volte la posta, mentre già con l’eventualità del pareggio (segno X) la vincita salirebbe a quota 7,25 e infine il segno 2 per la vittoria dell’Islanda varrebbe ben 13 volte la vostra giocata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA