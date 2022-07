Diretta Olanda Portogallo donne/ Streaming video tv: match scontato? (Europei)

DIRETTA OLANDA PORTOGALLO DONNE: ORANGE FAVORITE!

Olanda Portogallo donne sarà diretta dalla croata Ivana Martincic: alle ore 21:00 di mercoledì 13 luglio si gioca al Leigh Sports Village di Wigan & Leigh, per la seconda giornata nel gruppo C degli Europei 2022 di calcio femminile. Ci sono pochi dubbi circa la nazionale favorita: all’esordio l’Olanda ha pareggiato contro la Svezia, ma si trattava del big match del girone e stiamo comunque parlando della squadra campione in carica e finalista ai Mondiali di tre anni fa, una corazzata che punta in maniera netta ed esplicita a ripetere il titolo del 2017 sapendo di avere tutte le componenti per arrivare sino in fondo.

Il Portogallo ovviamente non ha troppe speranze davvero concrete di qualificarsi ai quarti, ma ci prova: le lusitane hanno mostrato grande carattere nella loro prima partita agli Europei, rimontando due gol alla Svizzera che al 5’ minuto sembrava aver già chiuso i conti. Vedremo allora quello che succederà nella diretta Olanda Portogallo donne; aspettando che la partita si giochi possiamo provare a fare qualche valutazione circa le scelte che saranno operate dai due CT per il Leigh Sports Village, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA OLANDA PORTOGALLO DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Portogallo donne sarà garantita dalla televisione satellitare, che trasmette tutte le partite degli Europei 2022 di calcio femminile: i canali ancora una volta dovrebbero essere Sky Sport Uno e Sky Sport Football (numeri 201 e 203 del decoder) con visione riservata agli abbonati, e ovviamente la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video. In questo caso basterà attivare l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA PORTOGALLO DONNE

Volendo puntare sulle conferme, nella diretta Olanda Portogallo donne Mark Parsons si affiderà a un 4-3-3 di grande valore: Van der Gragt e Nouwen si piazzano davanti al portiere Van Domselaar, poi Wilms e Janssen agiscono sulle corsie laterali mentre in mezzo al campo è fondamentale il ritorno di Van de Donk dal grave infortunio che le ha fatto saltare praticamente tutta la stagione. Groenen e Spitse sono fantastiche garanzie sulle mezzali, caratteristiche diverse ma grande qualità nel supportare l’azione del tridente offensivo, nel quale Miedema è il riferimento centrale con Roord (o Beerensteyn) e Martens a giocare da esterne.

Andiamo con lo stesso undici anche per il Portogallo di Francisco Neto: dunque ecco Ines Pereira come portiere, Diana Gomes e Carole Costa centrali di una difesa completata dai due terzini Amado e Marchao. In mezzo al campo la cabina di regia dovrebbe essere nei piedi di Dolores Silva, anche capitana delle lusitane; con lei agiranno Tatiana Pinto e Norton che saranno schierate in qualità di interne di centrocampo. Poi il tridente: qui la prima punta dovrebbe essere ancora una volta Jéssica Silva, come laterali invece ecco Borges e Diana Silva.











