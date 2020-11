Diretta Olanda Spagna/ Streaming video tv: amichevole di lusso ad Amsterdam

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA SPAGNA: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Olanda Spagna si gioca in diretta alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, con calcio d’inizio alle ore 20:45 di mercoledì 11 novembre: certamente si tratta dell’amichevole più interessante e suggestiva nel quadro odierno. Come sappiamo le nazionali sono impegnate in questi test match che le lanciano verso la Nations League; Orange e Roja sono entrambe nella Lega A e corrono per la Final Four, ma si avvicinano all’ultima giornata con situazioni del tutto diverse. Se infatti la Spagna, pur battuta in Ucraina nell’ultimo turno, non ha ancora chiuso i conti ma resta prima in classifica con un punto di vantaggio sulla Germania che affronterà in casa, la nazionale dei Paesi Bassi era partita bene ma ha progressivamente perso smalto, si trova al terzo posto e per sorpassare Polonia e Italia avrà bisogno di un mezzo miracolo. Intanto questa partita di Amsterdam sarà sicuramente importante perché rappresenta un test vero al netto delle scelte dei due CT, e poi contro una big nessuno tiene veramente a perdere o fare brutta figura; aspettiamo dunque con trepidazione la diretta di Olanda Spagna, nel frattempo possiamo fare qualche valutazione circa le probabili formazioni circa questa intrigante amichevole.

OLANDA SPAGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Spagna non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: non sono previste messe in onda per questo ciclo di amichevoli, e dunque non sarà possibile assistere a questa partita nemmeno con una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili del caso si potrà però usufruire degli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione, liberamente, sui social network: consigliamo in particolare le pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA SPAGNA

Frank De Boer dovrebbe approcciare Olanda Spagna con un 4-2-3-1: in porta il favorito potrebbe essere Krul, davanti a lui ci sarà una linea difensiva priva di Van Dijk e De Ligt – i due titolari – e dunque potrebbero essere De Vrij e Daley Blind a operare in mezzo, con Hateboer schierato a destra e la staffetta Wijndal-Van Aanholt sull’altro versante. Spicca il fatto che il CT non abbia voluto convocare i tanti giovani (per esempio quelli dell’Ajax) che stanno emergendo; in mediana comunque Koopmeiners può essere titolare al fianco di Frenkie De Jong o Klaassen, può avanzare la sua posizione Wijnaldum giocando come esterno destro sulla trequarti, in compagnia eventualmente di Van De Beek e Bergwijn accompagnando Depay, ma qui le soluzioni sono ampie e bisogna considerare anche Berghuis e Malen.

E’ un 4-3-3 quello di Luis Enrique, che è tornato a convocare Morata: l’attaccante della Juventus potrebbe già essere titolare tra Ferran Torres e Ansu Fati, con i vari Oyarzabal, Adama Traoré e Gerard Moreno che non partono battuti. A centrocampo si rivede Koke, possibile titolare come mezzala con Rodri che farà il regista di qualità e Mikel Merino a giocarsi il posto con Canales e Fabian Ruiz, Marcos Llorente invece è un jolly che può cambiare tante posizioni. Da valutare cosa succederà in difesa: Sergio Ramos può comunque giocare anche in amichevole e fare coppia centrale con Pau Torres o Inigo Martinez, oppure lasciare spazio a Eric Garcia. Jesus Navas e Reguilon saranno i due terzini, in porta Kepa Arrizabalaga insidia De Gea.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a vedere quello che le quote fornite dall’agenzia Snai indicano per Olanda Spagna: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterà di incassare una vincita corrispondente a 2,95 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, contro il valore di 2,45 che accompagna l’eventualità del segno 2, per il successo della nazionale ospite. L’ipotesi del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 2,95 volte la giocata con questo bookmaker.



