Diretta Olbia Ancona Matelica/ Streaming video tv: per i playoff (Serie C)

DIRETTA OLBIA ANCONA MATELICA: RISULTATO INCERTO!

Olbia Ancona Matelica, in diretta dallo stadio Bruno Nespoli della città sarda, si giocherà alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 2 febbraio 2022, per il recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie C, girone B. La classifica ci presenta la diretta di Olbia Ancona Matelica come una sfida per i playoff, anche se con ambizioni differenti. I padroni di casa dell’Olbia arrivano da una secca sconfitta per 3-0 a Cesena e con 28 punti vogliono rimanere all’interno di questa zona playoff che è per loro in bilico.

A quota 36 punti sono sicuramente migliori le prospettive per gli ospiti marchigiani dell’Ancona Matelica, reduci domenica da un pareggio per 2-2 sul campo della Lucchese e a caccia, se possibile, anche della migliore posizione possibile all’interno di questa griglia playoff. Obiettivi dunque simili ma in realtà con sfumature differenti: in ogni caso dovrebbe essere una partita interessante, che cosa succederà dunque oggi in Olbia Ancona Matelica?

DIRETTA OLBIA ANCONA MATELICA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà disponibile la diretta tv di Olbia Ancona Matelica, di conseguenza per seguire questa partita di Serie C il punto di riferimento sarà naturalmente la diretta streaming video che la piattaforma digitale Eleven Sports fornisce per tutti gli incontri di Serie C, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA ANCONA MATELICA

Adesso proviamo a scoprire insieme le probabili formazioni di Olbia Ancona Matelica. Per i padroni di casa di mister Canzi si potrebbe comporre un modulo 3-4-1-2 con questi possibili titolari: Ciocci in porta; davanti a lui difesa a tre formata da Giandonato, Boccia e Travaglini; a centrocampo il quartetto formato da Arboleda, Lella, La Rosa e Pinna; infine in attacco ecco Biancu a sostegno di Udoh e Ragatzu.

La risposta dell’Ancona Matelica di mister Colavitto dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Vitali in porta; Tofanari, Masetti, Iotti e Maurizii davanti a lui in una difesa a quattro; terzetto di centrocampo formato da Iannoni, Papa e Delcarro; in attacco infine i titolari del tridente potrebbero essere Sereni, Faggioli e Moretti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Olbia Ancona Matelica in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet su questa partita. I padroni di casa partono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,60, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di segno X per il pareggio e si scende parzialmente a 2,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo dell’Ancona Matelica.

