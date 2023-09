Diretta/ Olbia Cesena streaming video tv. I romagnoli ripartono in Sardegna (Serie C, 3 settembre 2023)

Olbia Cesena, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Ripartono dalla Sardegna i romagnoli che sperano di poter recitare un ruolo da protagonisti nella lotta per la Serie B, dopo l’amarezza dell’eliminazione in semifinale contro il Lecco nei play off della scorsa stagione. In Coppa Italia i romagnoli hanno perso in casa del Bologna dopo aver eliminato l’Entella.

Incendio Sardegna, aeroporto di Olbia chiuso/ Fiamme nelle campagne vicine: voli dirottati su Alghero

L’Olbia nella scorsa stagione si è salvata con buona tranquillità, chiudendo la regular season con una sconfitta in casa della Lucchese. In tecnico Greco ha messo in guardia i sardi sulle insidie della nuova stagione: “Questo è un torneo dove ci sono almeno sette squadre che possono ambire alla vittoria del campionato, ma noi siamo l’Olbia, abbiamo voglia di competere con tutti, voglia di misurarci in ogni situazione, tante squadre possono essere sulla carta più forti di noi, poi ci sono altre componenti che intervengono nei percorsi di ogni campionato, quindi niente alibi”.

Diretta/ Bologna Cesena (risultato finale 2-0): raddoppia Zirkzee! (Coppa Italia 11 agosto 2023)

OLBIA CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Olbia Cesena sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Olbia Cesena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA CESENA

Le probabili formazioni della diretta Olbia Cesena, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Leandro Greco schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Van der Want; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Dessena, Zanchetta, Biancu, Boganini, Ragatzu; Nanni. Risponderà il Cesena allenato da Domenico Toscano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pisseri, Ciofi, Prestia, Silvestri, Adamo, Bianchi, Francesconi, Donnarumma, Bumbu, Shpendi, Giovannini.

Diretta/ Cesena Entella (risultato finale 8-7 dcr): errore decisivo di Pisseri! (Coppa Italia, 6 agosto 2023)

OLBIA CESENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olbia Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.











© RIPRODUZIONE RISERVATA