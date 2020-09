Diretta Olbia Pontedera/ Streaming video tv: esordio per due nel girone A (Serie C)

DIRETTA OLBIA PONTEDERA: SFIDA EQUILIBRATA

Olbia Pontedera è una partita che, diretta dal signor Francesco Luciani, si gioca alle ore 15:00 di domenica 27 settembre: siamo allo stadio Nespoli dove va in scena la partita valida per la 1^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021. I sardi hanno giocato il loro ultimo match alla fine di giugno: era il ritorno dei playout e il pareggio ottenuto a Gorgonzola contro la Giana Erminio aveva sancito la salvezza a sorpresa. Da Oscar Brevi si è poi passati a Max Canzi, e l’obiettivo è sempre quello: provare a rimanere in categoria, magari senza passare dallo spareggio e in maniera più tranquilla. Vuole invece un posto nei playoff il Pontedera, che ancora una volta è affidato a Ivan Maraia: il tecnico ha il vantaggio di conoscere molto bene l’ambiente ma intanto è uscito sconfitto dalla prima partita stagionale, perdendo in casa contro l’Arezzo nel primo turno di Coppa Italia. Aspettiamo allora che la diretta di Olbia Pontedera prenda il via; nel frattempo possiamo leggere insieme quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA OLBIA PONTEDERA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Pontedera non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ancora una volta il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports: si potrà dunque scegliere se abbonarsi a questa emittente (con contratto stagionale) oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, in ogni caso la partita sarà fornita in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.elevensports.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA PONTEDERA

Uno sguardo alle probabili formazioni di Olbia Pontedera: Canzi potrebbe schierare i sardi con un 3-5-2, a protezione del portiere Van der Want comanda la difesa Emerson, che sarà supportato da Altare e Cadili. I due esterni saranno verosimilmente più difensivi che offensivi: a destra il veterano Francesco Pisano se la gioca con Arboleda, sull’altro versante è favorito Pitzalis. A centrocampo dovrebbe essere Giandonato ad avere le chiavi della manovra, insieme a lui giocheranno Pennington e Vallocchia ma non va sottovalutato Doratiotto, che potrebbe anche fare la seconda punta al fianco di Gagliano o King Udoh, senza dimenticarsi del veterano Cocco. Il Pontedera di Maraia è in campo con modulo speculare: Sarri il portiere davanti al quale agiscono Benassai, Piana e Risaliti, si alzano i due laterali che potrebbero essere Stanzani e Vaccaro, in mezzo al campo Catanese dovrebbe essere confermato, così come Gianluca Barba e Caponi che agiranno sulle mezzali come già successo in Coppa Italia; Giacomo Benedetti e Tommasini favoriti per comporre il tandem offensivo, ma qui anche Magrassi si gioca una maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Olbia Pontedera, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 2,30 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,00 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,15 voDiretta lte la vostra giocata.



