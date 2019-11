Diretta Olbia Pro Vercelli/ Streaming video tv: Gilardino cerca il colpo (Serie C)

Olbia Pro Vercelli, partita diretta dal signor Paolo Bitonti, si gioca alle ore 15:00 di domenica 3 novembre nel contesto della 13^ giornata di Serie C 2019-2020: siamo nel girone A, dove gli isolani stanno faticando parecchio per tenere il passo salvezza. Domenica scorsa è arrivato un pareggio sul campo della Pianese: risultato sicuramente utile perché ottenuto in trasferta, ma non sufficiente a permettere il salto di qualità ad una squadra che sulla carta partiva anche con ambizioni da playoff. Sarebbe questo il traguardo minimo per una Pro Vercelli che è partita con il freno a mano tirato, ma che ha poi dimostrato di saper correre con una rosa che è stata costruita per il salto di categoria: da valutare per questo impegno del Nespoli quanto influirà la stanchezza per aver dovuto recuperare, mercoledì scorso, la partita contro la Juventus 23. Ora dunque andiamo a leggere insieme le probabili formazioni di questa partita, analizzando le scelte dei due allenatori mentre aspettiamo la diretta di Olbia Pro Vercelli.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Pro Vercelli non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma sappiamo ormai che le partite del campionato e della Coppa Italia di Serie C sono state acquistate (per l’ennesima stagione) dal portale Eleven Sports, che di conseguenza le fornisce in diretta streaming video. Sarà dunque possibile abbonarsi al servizio, con una sottoscrizione stagionale, oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo match, il cui prezzo è stato fissato all’inizio del campionato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA PRO VERCELLI

Possibili cambi nella formazione isolana per Olbia Pro Vercelli: Michele Filippi medita di dare spazio a Verde in attacco – al fianco di Ogunseye – e di tornare a inserire Doratiotto dal primo minuto. Sarebbe il trequartista, con un centrocampo che non dovrebbe cambiare prevedendo Manca e Lella sulle mezzali a supporto del playmaker basso Muroni; invariato anche il pacchetto difensivo nel quale La Rosa (a segno domenica) e Gozzi proteggeranno il portiere Crosta, con Mastino e Pitzalis che saranno i due terzini. Pro Vercelli schierata con il 4-1-4-1 da Alberto Gilardino: Saro in porta, Erradi davanti alla difesa e Comi da prima punta rappresentano di fatto l’ossatura di una squadra che verrà completata da due linee a quattro. Nel reparto arretrato gli esterni saranno Auriletto e Quagliata, mentre i due centrali dovrebbero essere nuovamente Grossi e Alessio Benedetti; sulla trequarti invece si muovono Bani e Foglia che daranno vigore al centrocampo in fase di non possesso, mentre Azzi e Rosso saranno scelti per allargare la manovra della squadra.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Olbia Pro Vercelli presentano un quadro di grande equilibrio: c’è solo mezzo punto di distanza tra le eventualità delle due vittorie, con gli isolani leggermente favoriti avendo un valore di 2,65 volte la somma messa sul piatto (segno 1) contro il valore di 2,70 che accompagna l’ipotesi del successo esterno (segno 2). Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, vi consentirebbe di intascare una vincita corrispondente a 3,00 volte la puntata.



